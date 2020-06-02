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Gürsel Tekin "Suratları kösele olmuş" ifadesini paylaşan hakimi HSK'ya şikayet etti

"AKP yargıyı işte bu kifayetsizler eliyle çürüttü"

02 Haziran 2020 16:22

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kendisine yönelik ifadelerin kullanıldığı paylaşımı kendi hesabından paylaşan Hakim Ali Gündeş'i Hakim ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikâyet etti.

Antalya’da görevli Hakim Ali Gündeş, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin "Suratları kösele olmuş işlemiyor" ifadesinin kullanıldığı bir paylaşımı kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Gürsel Tekin, Ali Gündeş’i HSK’ye şikayet etti.

Sosyal medya hesabından tepki gösteren Gürsel Tekin, “Kim bu arkadaş? Antalya’da hakim. Hobileri arasında Kuruluş Osman izlemek, ritmik cimnastik ve pelikan propagandası yaymak var. Milletvekillerine hakaret ediyor. AKP yargıyı işte bu kifayetsizler eliyle çürüttü. Partizanlaştırdı, adaleti yok etti. Biz de bunu değiştireceğiz” dedi.

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