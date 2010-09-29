-HAKİM ALBAY ÜÇOK ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - ''Sahte çürük raporu'' soruşturması kapsamında 8'i tutuklu 17 sanığın 1 ila 413 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması istemiyle açılan davanın tutuklu sanıklarından Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, adliyeye getirildi. Hasdal Askeri Cezaevinden Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine cezaevi aracıyla getirilen Üçok, adliye içerisindeki sanıkların tutulduğu nezarete alındı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmanın, davanın diğer tutuklu sanıklarının gelmesinin ardından başlaması bekleniyor.