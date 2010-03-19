Hâkim 5 saat 20 dakika neredeydi?

T24 - Doğan, “Hâkim ve savcılarımızın Adalet Bakanlığı Müsteşarı ile görüşerek karar vermiş olabileceği yolunda kuşku duyulması dahi adil yargılamaya gölge düşürmez mi?” diye sordu.





‘Balyoz Planı’ iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 haftadır Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, basın mensuplarına 16 sayfalık bir mektup gönderdi. Adliyeye sevk edildiği gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı’nın Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Karahan’la görüştüğünü hatırlatan Doğan, “Savcılık sorgusu ile nöbetçi hâkimce sorgunun başlaması arasında tam 5 saat 20 dakika geçmiştir. Nöbetçi Hâkim Sayın Ali Efendi Peksak’ın nerede olduğunu soruşturduğumuzda, ‘yemekte’ olduğu yolunda bilgilendirildik! Bu demek ki Sayın Çolakkadı yemekteyken Sayın Peksak da yemekte imişler! Hâkim ve savcılarımızın Adalet Bakanlığı Müsteşarı ile görüşerek karar vermiş olabileceği yolunda bir kuşku duyulması dahi adil yargılamaya gölge düşürmez mi?” dedi.





‘Dik duruşumu bozmam’



Doğan’ın 16 sayfalık mektubu, dün Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne gelen avukatı Celal Ülgen tarafından basın mensuplarına dağıtıldı. Mektupta emekli Orgeneral Doğan, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması ve suçun mahiyeti gibi gerekçelerle üç haftayı aşkın bir süredir tutuklu olduğunu belirterek, “Yakalama, gözaltı ve tutuklanma sürecinde onur kırıcı, hazmedilmesi zor adli prosedürlerin ruhuma ve bedenime yaptığı tahribatın hesabını kimlerden sormamın gerektiğinin bilincindeyim. Eski bir asker olarak yaşadıklarımı, verdiğimiz savaşın götürüsü olarak görüyorum. Bu nedenle dik duruşumu asla bozmayacağım. Bu mektubu yazış nedenim, tarihe bir not düşmek, toplumumuzun götürülmek istenen istikameti konusunda kamuoyuna uyarıda bulunmak içindir. Görebildiğim kadarı ile toplumumuzun bir bölümü oynanan oyun çerçevesini hâlâ anlayamamakta, hiçbir devirde eksikliği hissedilmeyen düzenin işbirlikçileri ise gelişmelere alkış tutmaya devam etmektedir” dedi.



Savcılık sorgusu ile nöbetçi hâkimce sorgunun başlaması arasında tam 5 saat 20 dakika geçtiğini anlatan Doğan, Nöbetçi Hâkim Sayın Ali Efendi Peksak’ı uzunca bir süre bekledik. Nerede olduğunu soruşturduğumuzda, kâtipler tarafından ‘yemekte’ olduğu yolunda bilgilendirildik! Bu demektir ki Sayın Çolakkadı yemekte iken Sayın Peksak da yemekte imişler! Bu konuda gerekli soruşturma yapılması için avukatlarım tarafından HSYK nezdinde girişimde bulunulmuştur. Hâkim ve savcılarımızın Adalet Bakanlığı Müsteşarı ile görüşerek karar vermiş olabileceği yolunda bir kuşku duyulması dahi adil yargılamaya gölge düşürmez mi?” dedi.



Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hayatının, kurumda görevli personelin gösterdiği iyi niyete rağmen bir ceza niteliği taşıdığını savunan Doğan, “ABD’deki kızımla konuşmak istediğimde kullanamıyorum. Kızımın telefon faturası isteniyor” dedi.





‘Darbe planı hiçbir suretle görüşülmedi’



Doğan, “5-7 Mart 2003’te icra edilen 1. Ordu Plan Semineri’nde ‘Egemen Harekât Planı’nın görüşülmediği ve uydurma ‘Balyoz’ planının görüşülüp, müzakere edildiği iddiasının geçersiz olduğunu” savunarak, bununla ilgili hususları da şu şekilde sıraladı:



“Plan seminerinin icrasına ilişkin ordu komutanı olarak yayımladığım bir emirde, seminerde yapılacak takdim, konuşma ve müzakerelerin tamamının kayda alınmasını istedim. Emir doğrultusunda seminer başından sonuna kadar kayda alındığı için ses kayıtları bulunmaktadır. Savcılığın elinde bulunan ve bazı bölümleri basına sızdırılan ses bantları, emrim üzerine kayda alınmış ses bantlarıdır. Bu kayıtlardan açıkça görülecek husus da plan seminerinde ‘Balyoz’, ‘Suga’, ‘Oraj’, ‘Sakal’, ‘Çarşaf’ kod adlı, ‘kendi uçağını düşürmek’ ve ‘cami bombalamak’ gibi inanılmaz hazırlıkları içeren bir darbe planının hiçbir suretle görüşülmediğidir.”





‘Siyasiler savcıyı aramış’



Doğan, “Balyoz planı” soruşturmasına siyasi kişilerin müdahalesi veya siyasetin gölgesi olup olmadığını kamuoyunun takdirine bıraktığını kaydetti. Adliyeye getirildiği gün saat 10.30’da başlayan savcılık sorgusunun saat 15.30’da sona erdiğini belirten Doğan, şöyle devam etti: “Savcılık sorgum 10.30’da başladı ve 15.30’da bitti. Sayın Başsavcı Vekili Çolakkadı’nın Beşiktaş Adliyesi’nden ayrılması ise saat 16.00 sularında gerçekleşti. Nereye gittiği ve kiminle yemek yediği kendi beyanları ile sabittir. Sayın Hâkim Ali Efendi Peksak tarafından sorgumun yapılmasına başlanması 21.50’de gerçekleşmiştir.”





Çolakkadı doğrulamıştı



Başsavcı Vekili Çolakkadı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Karahan ile Balyoz operasyonu kapsamında Doğan’ın da aralarında bulunduğu sanıkların adliyeye sevk edildiği 26 Şubat Cuma günü görüşme yaptığı haberlerinin basında yer almasının ardından görüşmeyi doğrulamıştı. Çolakkadı, görüşmede Peksak’ın olduğu iddialarının ise asılsız olduğunu söylemişti.







