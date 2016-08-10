HAKİM: 15 Temmuz'da binlerce hayvan katledildi

Hayvan Hakları İzleme Merkezi darbe girişiminde yapılan bombardımanın birçok türden binlerce hayvanın katline sebep olduğunu belirtti. HAKİM, 15 Temmuz akşamında jet seslerinden korkan sokak hayvanlarının yaşadıkları mahalleleri terk ettiğini ve günlerce geri dönmediğini, binlerce ölü kuş bedeninin sokaklarda bulunduğunu açıkladı.

Hayvan Hakları İzleme Merkezi (HAKİM) Sivil Düşün AB Programı tarafından desteklenen çalışmaları kapsamında düzenli olarak hayvan hakları ihlallerini izliyor ve raporlarını kamuoyuyla paylaşıyor.

Bianet’ten Simay Gökhan’ın haberine göre, rutin olarak gerçekleşen toplantılarda bu ay Mart ve Nisan aylarına ait hayvan hakları ihlallerinin kamuoyuyla paylaşılması planlanıyordu. Ancak HAKİM, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası toplantının içeriğinde değişiklik yapma kararı aldı. Toplumsal kutuplaşma, silahlanma ve militarizm ortadan kalkmadıkça herhangi bir hak mücadelesinin yürütülemeyeceğini vurguladı.

Aynalıgeçit’te bugün gerçekleşen toplantıda okunan basın açıklamasında 15 Temmuz gecesi binlerce hayvanın yaşamını yitirmesine, demokrasi nöbetinde yaşanan “hayvan cinayeti”ne ve Hainler Mezarlığı tartışmalarına değinildi. Hayvan hakları siyasetinin ve topyekun özgürlük arayışının her şeye rağmen devam edeceği vurgulandı.

Toplantıya HAKİM temsilcilerinin yanında Vicdani Ret Derneği Sözcüsü Ercan Aktaş ve HDP İstanbul eski Milletvekili Beyza Üstün katıldı.

“Binlerce hayvan katledildi”

Ortak okunan basın açıklamasında HAKİM, 15 Temmuz akşamında jet seslerinden korkan sokak hayvanlarının yaşadıkları mahalleleri terk ettiğini ve günlerce geri dönmediğini, binlerce ölü kuş bedeninin sokaklarda bulunduğunu açıkladı.

Helikopterlerden ve uçaklardan yapılan bombardımanın birçok türden binlerce hayvanın katline sebep olduğunu belirtti.

“İdam tartışmalarını endişeyle izliyoruz”

HAKİM, “Darbe girişiminden sonraki süreçte oluşan ve oluşabilecek her türlü hukuksuz, hak ve özgürlüklere aykırı uygulamaları, idam cezası tartışmalarını da endişe içinde izliyoruz” dedi.

HAKİM temsilcileri Şırnak’ta gözaltına alındığı günden bu yana 75 gündür kendisinden haber alınamayan Hurşit Külter’e de dikkat çekti.

“Kınalı Kuzu’nun sahibi cezalandırılmalı”

HAKİM, darbe girişiminden sonra Taksim Meydanı’nda düzenlenen demokrasi nöbetinde Kınalı adlı kuzunun sahibi tarafından adak olarak kesilmesi olayını büyük bir üzüntü ve öfke ile karşıladıklarını vurguladı. Bu kişinin cezalandırılması için en kısa zamanda harekete geçeceklerini duyurdu.

“Akıtılan her kan içinde yaşadığımız cinnet toplumunun temelini oluşturuyor ve toplumsal şiddeti körüklüyor” denildi.

"En az dört hayvan ağaca asılı bulundu"

20 Temmuz’da AKM binasına Fetullah Gülen’e hitaben asılan “Seni ve senin köpeklerini kendi tasmamızla asacağız” pankartına ilişkin “şiddet ve nefret propagandası” yorumu yapıldı.

HAKİM’in yılın ilk dört ayını kapsayan raporlarına göre en az dört hayvanın tasmalarından ağaca asılı bulunduğu açıklandı.

"Hayvanlar üzerinden nefret kusuluyor"

HAKİM Koordinatörü Burak Özgüner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tepeören Hayvan Barınağı arazisi üzerinde kurduğu Hainler Mezarlığı’nı hayvanlar üzerinden nefret kusma eylemi olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Hainler Mezarlığı tabelası 29 Temmuz’da “ailelerin rencide olmasını engellemek” için kaldırılmıştı.

Zorunlu askerlik ve vicdani ret

Aktaş, “Kimse bizi demokrasi kılıfı altında faşizme boyun eğmeye çağırmasın. Bir vicdani retçi olarak şunu söylüyorum zorunu askerliğin nasıl bir zulüm olduğunu yıllardır seslendirmeye çalışıyoruz, bunları konuştuğumuzda üzerimize yürüdükleri olmuştur ama 15 Temmuz gecesi milyonlarca insan bu ülkede zorunlu askerliğin nasıl bir zulüm olduğunu kare kare kendileri izledi” dedi.

Üstün, yıllardır süregelen hayvan hakları mücadelesinin yaşamın bütün canlılara ait olduğunu herkese öğrettiğini vurguladı. Üstün, “Bugün artık gençler askerliği reddediyorlar. Umarım dayanışmayla özgürlüğü büyütürüz. İnatla özgürlük mücadelesi veriyorsak bu yaşam özgürleşecek” dedi.

1 milyon 246 bin 886 hayvan cinsel şiddete maruz kaldı

HAKİM toplantıda açıklamayı planladığı rapordan iki önemli konu başlığına değindi:

HAKİM’in raporuna göre, Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün (HAYGEM) verileri 2016’nın ilk altı ayında bir milyon 246 bin 886 hayvanın “suni tohumlama” ile cinsel şiddete maruz kaldığını ortaya koyuyor.

HAKİM temsilcileri Türkiye’de hayvan haklarının durumuna dair, “Son olarak 2016 yılında çelenk, çiçek ve tanıtım giderlerine 376 milyon 976 bin TL ayrılırken Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın sokak hayvanlarına ayırdığı 5 milyon TL’nin Türkiye’de devletin hayvan haklarına ne kadar değer verdiğini gösteriyor” dedi.