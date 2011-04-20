-HAKİKAT KOMİSYONU: "EN AZ 846 KİŞİ ÖLDÜ" KAHİRE (A.A) - 19.04.2011 - Mısır'da yaklaşık 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetimini sona erdiren ve yaklaşık üç hafta süren halk ayaklanması sırasında ölenlerin sayısının en az 846 olduğunu açıklayan hükümetin kurduğu Hakikat Komisyonu, polisin göstericileri gerçek mermilerle başından ve göğsünden vurduğunu bildirdi. Hakimlerden oluşan Hakikat Komisyonu'nun bugün yayımladığı raporda, gösterilerde ölenlerin sayısının daha önceki resmi verilerin iki katıdan fazla olduğu ortaya konulurken, ölenlerin başından ve göğsünden vurulduğu, ayrıca hastanelerin çok sayıdaki göz yaralanması vakalarıyla dolduğu, yüzlerce kişinin de görme yetisini kaybettiği belirtildi. Raporda, ayaklanma sırasında İçişleri Bakanı Habib El Adli'nin göstericilere ateş açılması talimatı yayımlaması nedeniyle protestocuların öldürülmesinden nihayetinde Mübarek'in sorumlu olduğu kaydedildi. Mübarek'in 11 Şubat'ta istifa etmek zorunda kalmasına yol açan kitlesel gösterilerde ölenlerin sayısı daha önce Mübarek'e bağlı yetkililerce açıklanan resmi verilerde 365 olarak yer alıyordu. Güvenlik güçlerinin çatılara keskin nişancılar yerleştirdiği ve protestocuların üzerine otomobil sürüldüğüne işaret edilen raporda, Tahrir Meydanı'nda göstericilerin üzerine atlar ve develerle gidildiği 2 Şubat'ta ayrıca, polisin, el koyduğu bir ABD büyükelçiliği aracını göstericileri ezmek için kullandığı bilgisi aktarıldı. Raporda, güvenlik güçleriyle protestocular arasında 28 Ocak'taki kanlı çatışmaların ertesinde polisin, başkent Kahire ve ülkenin diğer yerlerindeki sokaklardan açıklanmayan bir şekilde çekilmesinin nedenine ilişkin kesin bir değerlendirmeye yer verilmedi. Öte yandan, ülkenin 41 cezaevinin 11'inden binlerce mahkumun kaçmasıyla ilgili çeşitli açıklamalar sunulan raporda, bazı vakalarda güvenlik güçlerinin büyüyen kitlesel gösteriler karşısında ülkede istikrarsızlık yaratmak için cezaevi ayaklanmalarını planladığı tezlerine ilişkin kanıtlar bulunduğu belirtildi. Diğer vakalarda da silahlı grupların cezaevlerine baskınlar düzenlediği, buldozerler kullanarak duvarları yıktığı kaydedilen raporda, ele geçirilen bazı video kayıtlarında polis üniforması içindeki kişilerin mahkumları kaçmaya teşvik ederken, bazı video kayıtlarında da ayrılacakları konusunda önceden haberli oldukları izlenimi edinilen mahkumların, cezaevlerinden ayrılırken yanlarında eşyalarını da götürdüğünün görüldüğü anlatıldı. Rapora göre, bir cezaevinde (Vadi el Natrun) de mahkumları gösteriye ve firara teşvik için günler öncesinden cezaevinin suyu ve elektriği kesildi, başka birinde muhafızlar havaya ateş açarak, göz yaşartıcı gaz kullanarak mahkumları terörize etti ve kaçmaya zorladı. Bu arada Hakikat Komisyonu Başkanı Ömer Maravan, raporun 17 bin 58 yetkilinin ve görgü tanığının açıklamalarına, gösterilere katılanların sağladığı 800 video ve fotoğraf görüntüsüne dayandığını bildirdi.