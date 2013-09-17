Hakikat Adalet Hafıza Merkezi'nden geçmişle hesaplaşma projeleri için çağrı

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, gençlerden gelecek geçmişle hesaplaşmaya yönelik projeler için çağrıda bulundu. "Geçmişten öğrenmek, bugünü değiştirmek programı" için çağrıda bulunan Hakikat Adalet Hafıza Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "geçmişteki hak ihlalleriyle ilgili hakikatleri ve/veya mağdurların taleplerini anlatan, barışçıl, kar amacı gütmeyen, uygulanabilir, çoğaltılabilir ve mümkün olduğunca tabana ulaşan projelerle programa başvuru yapabilir" denildi.

Programdan destek almak isteyen 2-4 kişilik gençlik gruplarının projelerini başvuru formu aracılığıyla 21 Ekim 2013 saat 17.00’ye kadar "genclik@hafiza-merkezi.org" adresine göndermeleri gerekiyor.

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi'nin yaptığı çağırı metni şöyle:



"Gençler, geçmişteki hak ihlalleriyle ilgili hakikatleri ve/veya mağdurların taleplerini anlatan, barışçıl, kar amacı gütmeyen, uygulanabilir, çoğaltılabilir ve mümkün olduğunca tabana (grassroots) ulaşan projelerle programa başvuru yapabilir."

"Başvurular sonucunda Jüri’nin seçimiyle beş projeye destek verilecek. Seçilen projelerin geliştirilmesi ve gerçekleşmesi için proje ekiplerine destek verilecek."

"Toplumun geçmişte yaşanan adaletsizlikler hakkındaki hakikatleri alternatif kaynaklardan öğrenmesi çok önemli. Geçmişten Öğrenmek, Bugünü Değiştirmek Programı gençlerin çok boyutlu insanlık suçları hakkında bilgi ve duyarlılıklarının gelişmesine ve onların geçmişle yüzleşme çabalarına katılımına önem veriyor."

"Toplumun demokratikleşmesinin ancak gençlerin aktif katılımı ile mümkün olacağını düşünüyoruz. Gençlerin, toplumun geçmişe ilişkin hakikatleri öğrenmesini sağlayacak yaratıcı fikirleri olduğuna inanıyoruz.."