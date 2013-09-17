T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi'nden geçmişle hesaplaşma projeleri için çağrı

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi: Gençlerin, toplumun geçmişe ilişkin hakikatleri öğrenmesini sağlayacak yaratıcı fikirleri olduğuna inanıyoruz

17 Eylül 2013 20:10

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, gençlerden gelecek geçmişle hesaplaşmaya yönelik projeler için çağrıda bulundu. "Geçmişten öğrenmek, bugünü değiştirmek programı" için çağrıda bulunan Hakikat Adalet Hafıza Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "geçmişteki hak ihlalleriyle ilgili hakikatleri ve/veya mağdurların taleplerini anlatan, barışçıl, kar amacı gütmeyen, uygulanabilir, çoğaltılabilir ve mümkün olduğunca tabana ulaşan projelerle programa başvuru yapabilir" denildi.

Programdan destek almak isteyen 2-4 kişilik gençlik gruplarının projelerini başvuru formu aracılığıyla 21 Ekim 2013 saat 17.00’ye kadar "genclik@hafiza-merkezi.org" adresine göndermeleri gerekiyor.

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi'nin yaptığı çağırı metni şöyle:


"Gençler, geçmişteki hak ihlalleriyle ilgili hakikatleri ve/veya mağdurların taleplerini anlatan, barışçıl, kar amacı gütmeyen, uygulanabilir, çoğaltılabilir ve mümkün olduğunca tabana (grassroots) ulaşan projelerle programa başvuru yapabilir."

"Başvurular sonucunda Jüri’nin seçimiyle beş projeye destek verilecek. Seçilen projelerin geliştirilmesi ve gerçekleşmesi için proje ekiplerine destek verilecek."

"Toplumun geçmişte yaşanan adaletsizlikler hakkındaki hakikatleri alternatif kaynaklardan öğrenmesi çok önemli. Geçmişten Öğrenmek, Bugünü Değiştirmek Programı gençlerin çok boyutlu insanlık suçları hakkında bilgi ve duyarlılıklarının gelişmesine ve onların geçmişle yüzleşme çabalarına katılımına önem veriyor."

"Toplumun demokratikleşmesinin ancak gençlerin aktif katılımı ile mümkün olacağını düşünüyoruz. Gençlerin, toplumun geçmişe ilişkin hakikatleri öğrenmesini sağlayacak yaratıcı fikirleri olduğuna inanıyoruz.."

ETİKETLER

Hakikat Adalet Hafıza MerkeziGeçmişten öğrenmekbugünü değiştirmek programı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24