'Hakettik kazandık"





Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da, 4-2 kazandıkları Galatasaray maçı sonrasında, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Çalımbay, 12 yıl aradan sonra ilk büyük takım olan Galatasaray'ın kente gelmesinin herkeste büyük heyecan yarattığını belirterek, maçtan mutlaka puan ya da puanlarla ayrılmayı planladıklarını anlattı.



Maçta tecrübe ve takıma güven açısından çok iyi şeyler kazandıklarını ifade eden Çalımbay, ''Maça çok çok iyi başladık, ama maalesef öne geçtiğimiz zaman gereksiz goller yedik. Ama hiç bir zaman oyunu bırakmadık. Maçın sonlarında da olsa maçı kazanmasını bildik. Galatasaray çok iyi bir takım. Çok iyi bir kadrosu var. Türkiye'de ve Avrupa'da çok iyi bir grafik yakaladı. Sonuçta kazanmamız gerekiyordu. Bütün arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Yaptığımız değişikliklerde oyuna giren arkadaşlar olumlu işler yaptılar'' şeklinde konuştu.



Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını, ancak bu galibiyetle ligin bitmediğini vurgulayan Rıza Çalımbay, ''Terside olsa lig bitmiyor. Lig çok uzun bir maraton. Önemli olan Eskişehir'in bu yılı çok iyi bir yerde bitirmesi. Önemli olan ligin sonu. Şu anda çok iyi bir grafik yakaladık. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile oynayacağız. O maça da kazanmak için çıkacağız. Hiçbir maça beraberlik ya da kapanalım, maçı bitirelim düşüncesiyle çıkmıyoruz. Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz'' diye konuştu.

