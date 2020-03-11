Hakemlik babadan oğula geçiyor!

Liglerde 43 tane üst klasman, 86 tane üst klasman yardımcısı, 154 tane klasman, 305 klasman yardımcı hakem görev alıyor. Toplam 588 hakemden 77'sinin daha önce bu mesleği yapanlarla yakın akrabalık ilişkisi var.

Gelecek dönemde üst klasmana çıkmaya aday, klasman hakemleri içinde tam 22 tane İstanbul bölgesinden hakem var. 22 hakem içinden 8 tanesinin üst klasmana yükselme ihtimali bulunuyor.



Bu 8 hakemin 7’sinin babasının eskinden hakemlik yapmış olması dikkat çekiyor. Söz konusu kişiler sezon sonunda elde edecekleri puan ortalamalarına göre üst klasmana çıkma şansı yakalayacaklar.



Akşam gazetesinden Orçun Özateş'in haberine göre; bu sayının kaç olacağı ise üst klasmandan ayrılacak hakem sayısına göre netleşecek.



Bu listede yer alan hakemler arasında Mustafa Kürşat Filiz, Oğuzhan Oğuzlu, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Burak Taşkınsoy, İlker Yasin Avcı, Can Cengiz, Çağdaş Altay’ın babalarının geçmişte hakem olarak görev yaptığını görüyoruz.

Baba-oğul hakemler

Baba-oğul deyince Türkiye’yi başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır akla ilk gelen isim oldu. Hatta Çakır Avrupa arenasındaki başarılarıyla babası Serdar Çakır’ı geride bırakmayı başardı.



MHK’de görev alan Oğuz Sarvan da babadan hakem olanlardan. Eskilerden Talat Tokat-Metin Tokat baba-oğul ikilisi ilk akla gelenlerden. Şahin Taşkınsoy’un ise iki oğlu birden hem Burak hem de Buğra babalarının izinden giderek hakemliği seçmiş isimler.



Bu sezon üst klasman hakem listesinde çok sayıda hakemin akrabalarının geçmişte bu mesleği icra ettikleri görülüyor.

Süper Lig'deki baba-oğul hakemler

Cüneyt Çakır-Serdar Çakır

Kerem Ersoy-Fahir Ersoy

Burak Şeker-Adnan Şeker

İlker Takpak-Münir Takpak

Hakan Ceylan-Hasan Ceylan

Bahattin Şimşek-Selami Şimşek

Abdülkadir Bitigen-Galip Bitigen.