Hakemlerle aynı fikirde değilim

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Oyun taktiği

Sakatların durumu

Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmandan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Skibbe, Galatasaray Kulübü'nün son günlerde hakem kararları nedeniyle Futbol Federasyonu ile yaşadığı gerginlikle ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:"Bu konuda dikkatli davranmak istiyorum. Çünkü teknik direktörün bu tür konularda açıklama yapması onun görevi değil. Ama sezon içerisinde, bugüne kadar, bazı hakem kararlarıyla aynı fikirde olmadığımızı söyleyebilirim. Bunu bir tarafta bırakırsak, hafta sonunda Antalyaspor'a karşı önemli bir maça çıkacağız. Takımımdan sportif anlamda çok iyi bir performans bekliyorum. Aynı şekilde hakemlerden de iyi bir performans bekliyorum."Michael Skibbe, taktiksel anlamda farklı sistemlerde oynamalarının oyuncuları için sorun olmadığını ifade etti.Alman teknik adam, sarı-kırmızılı takımın oyun taktiğiyle ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:"Rakibin durumu da bu konuda önemli bir rol taşıyor, ama elinizde bulunan oyunculara göre kadro çıkartırsınız. Oyuncularımız taktik olarak çok iyi performans gösterdikleri için, 4-4-2 olsun, 3-5-2 olsun, farklı sistemlerde oynamamız bizim için herhangi bir sorun teşkil etmiyor."Skibbe, gol yollarında sıkıntı çekmediklerini de dile getirerek, "Zaten istatistiklere bakıldığında biz ligin en çok gol atan takımıyız. Forvet hattında sakatlarımız az olduğu zaman, gol yollarında çok etkili oluyoruz" dedi.Michael Skibbe, takımda sakatlıkları olan oyuncuların durumuyla ilgili açıklamada da bulundu.Skibbe, Hakan Balta'nın durumunun iyi görünmediğini belirterek, "Hakan, Antalyaspor maçında oynayamayacak. Mehmet Topal'ın da bu maçta oynayıp oynamayacağı konusunda henüz bir karar almadık. Özellikle Kewell ve Hasan'ın uzun süren sakatlıklarının ardından çalışmalara başlamaları sevindirici. Sivasspor maçında sakatlanan Meira da bugün ilk takım antrenmanına çıktı. Bugün oynanacak milli takım maçında görev alacak oyuncularımız da inşallah sağlıklı bir şekilde döner" diye konuştu.Kewell'ın, UEFA Kupası 3. turunda 18 Şubat Çarşamba günü yapacakları Bordeaux maçına yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili bir soru üzerine de Skibbe, "Tabii ki kadroya en kısa sürede dönmesini istiyoruz. Çünkü ofansif anlamda bizim için çok önemli bir alternatif" yanıtını verdi.