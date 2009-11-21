Hakemlerin hatası Türkiye'ye altın madalya getirdi

T24- Güney Kore'nin Goyang kentinde devam eden 20. Büyük Bayanlar Dünya Halter Şampiyonası'nda, bayanlar 48 kilo müsabakasında yaşanan hakem hatası Türk sporcularına yaradı.



Bayanlar 48 kilo silkme müsabakasında, Çinli Mingjuan Wang son hakkında 118 kilo istedi ve ağırlığı kaldırmayı başardı. Çinli sporcu yaptığı kaldırışın ardından koparmadan sonra silkme ve toplamda da altın madalyaya ulaşmış olmanın sevincini takım arkadaşları ve antrenörleriyle paylaştı. Şampiyonayı izleyen basın mensuplarına da röportajlar verdi. Fakat daha sonra Wang'ın kaldırdığı bara yanlışlıkla 118 kilo değil, 115 kiloluk ağırlık takıldığı belirlendi. Şampiyonada görev yapan hakemler bu durum üzerine Çinli sporcuya, ''Ya yaptığın 115 kiloluk ağırlığı kabul edelim, ya da 118 kiloluk kaldırış için sana 7 dakikalık ek süre verelim'' önerisinde bulundu. Önce 118 kiloyu tekrar deneyeceğini bildiren Çinli sporcu daha sonra bu kararından vazgeçerek 115 kiloyu kabul etti.

Böylece silkmede 117 kiloluk kaldırış gerçekleştiren Sibel Özkan altın madalyanın sahibi oldu. Daha önce 115 kilo ile bronz madalya kazandığı açıklanan Nurcan Taylan ise Çinli sporcuya karşı yarışma tartısı avantajı bulunduğu için gümüş madalyaya yükseldi. Çinli Wang ise yine 115 kilo ile silkmede bronz madalyaya geriledi.

Böylece Türk halterci Sibel Özkan silkmede altın, koparmada bronz, toplamda gümüş madalya kazanmış oldu.

Nurcan Taylan ise koparma ve silkmede gümüş toplamda ise bronz madalya kazandı.

Koparma ve toplamda Çinli Wang'ın birinci sıradaki yeri ise değişmedi.