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Spor

Hakemlere 'cep' yasağı!

MHK, Spor Toto Süper Lig öncesi hakemleri 11 maddelik bildiriyle uyardı. Yeni sezonda cep telefonları maçtan...

09 Eylül 2011 03:00

T24 - MHK, Spor Toto Süper Lig öncesi hakemleri 11 maddelik bildiriyle uyardı. Yeni sezonda cep telefonları maçtan iki saat önce kesinlikle kapatılacak ve stadyumdan ayrılıncaya kadar kesinlikle kapalı olacak.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), lig öncesi tüm hakemleri uyararak, bir bildiri yayınladı. 



Yarın başlayacak Spor Toto Süper Lig öncesi MHK, tüm hakemlere sezon içerisinde uyulması gereken kurallarla ilgili uyarılarda bulundu.

MHK'nın hakemlere verdiği 11 maddelik bildiride, hakemlerin uyması gereken kurallar şu şekilde ifade edildi:

Cep telefonları maçtan iki saat önce kesinlikle kapatılacak ve stadyumdan ayrılıncaya kadar kesinlikle kapalı olacak.
Soyunma odalarına ve maça asla misafir götürülmeyecek.
Hakem otoritesi açısından, hakem liderdir. Bu bilinci tüm hakemler taşıyacak.
Maçın hakemi seyahatlerinde tüm ekipten sorumludur.
Hakemler yolculukta, yemekte, sahayı gezerken ve sahaya çıkarken davranışlarına çok dikkat edecek ve çok ciddi olunacak.
Sezon boyunca yapacakları her türlü açıklama, sohbet, içeride ve dışarıda konuşmalara dikkat edilecek.
Her zaman ve her yerde profesyonel olunacak.
MHK talimatları dışına asla çıkılmayacak.
Oyun kurallarından asla taviz verilmeyecek
Süratlenen futbola ayak uydurmak açısından fiziksel olarak her zaman en üst seviyede olunacak.
MHK'dan izin almadan asla demeç verilmeyecek.



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