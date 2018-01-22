Hakemler ölümden döndü

Karayoluyla gönderildiler, hayati tehlike atlatınca uçakla döndüler

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)

DİYARBAKIR\'dan Rize\'ye olumsuz hava koşulları nedeniyle uçakla gönderilme istekleri Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmediği için karayolu ile gitmek zorunda kalan 4 hakemin bulunduğu araç, Rize\'ye 55 kilometre kala kontrolden çıkarak takla attı. Ölümden dönen hakemler, hastanede yapılan tedaviden sonra Çayelispor - Serhat Ardahanspor Bölgesel Amatör Ligi maçını yönetti. Hakemler, Federasyonun onayıyla Diyarbakır\'a uçakla döndü. Yetkililer uçak tahsisi ile ilgili Federasyon yönetiminin aldığı bir karar olduğunu ve hakemlerin kazadan sonra durumlarının iyi olması nedeniyle kendi istekleri ile maçı yönettiklerini bildirdi.

Rize\'nin Çayeli ilçesinde dün oynanan Çayelispor- Serhat Ardahanspor Bölgesel Amatör Ligi (BAL) maçını yönetmek üzere Futbol Federasyonu tarafından Diyarbakır bölgesinden Abdullahtif Ayhan, Recep İlker Kor, İbrahim Aksoy ve Ulaş Çelik\'e görev verildi. Hava ve yol durumunu araştıran hakemler, havanın kar yağışlı ve yolların buzlu olmasından dolayı Futbol Federasyonu\'na e-mail göndererek, Rize\'ye uçak ile gitmek istediklerini bildirdi. Federasyonun olumsuz yanıt vermesi üzerine hakemler bir kez daha yolun hava koşullarını detaylı anlatan ve yolun 600 kilometre olduğunu, yönetmelik gereği 500 kilometreden uzak mesafelere uçak ile gidilmesini hatırlatan bir mail daha attı. Bu mail\'e de olumsuz yanıt alan hakemler, Federasyon yetkilisi tarafından Bölgesel Maç Atama Sorumlusu ve Diyarbakır İl Hakem Kurulu Başkanı İbrahim Bozan\'a şikayet edildiği ileri sürüldü. Bozan\'ın da uçakla gidemeyeceklerini bildirildiği hakemler maça karayolu ile gitmeye karar verdi.

AİLESİ 4\'ÜNCÜ HAKEMİN MAÇA GİTMESİNE İZİN VERMEDİ, ARAÇ TAKLA ATTI

Hakemler, Diyarbakır\'dan Rize\'ye gitmek için hazırlanırken, maçın 4\'üncü hakemi olarak atanan Ulaş Çelik\'in, ailesinin kötü hava koşulları nedeniyle karayolu ile Rize\'ye gitmesini istememesi üzerine maça gitmekten vazgeçti ve yerine maça hakem atama komisyonu tarafından Abdulkadir Kezer hakem kadrosuna dahil edildi.

Hakem ve yardımcıları, Federasyon\'dan uçak bileti tahsis etmemesi nedeniyle karayolu ile Diyarbakır\'dan Erzurum ve Trabzon üzerinden Rize\'ye giderken, Rize\'ye 55 kilometre kala Ovit Dağı mevkiinde bulundukları araç Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında yolun sisli olması ve görüş uzaklığının 10 metrenin altına düşmesi nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Diyarbakır\'dan Rize\'ye kadar 9 saat süren yolculuktan sonra kaza yapıp araçları takla atan 4 hakem, geceyi hastanede geçirdi.

HAKEMLER UÇAK İLE DÖNDÜ

Kaza sonucu takla atan araçtan ölümden dönen hakemler hastanedeki tedavilerinin altında dün saat 13.00\'de oynanan Çayelispor- Serhat Ardahanspor maçına çıktı. Maçı yöneten hakemler daha sonra uçak ile Diyarbakır\'a gönderildi.

Gelişmeleri öğrenen ve tepki gösteren, adlarını vermek istemeyen bazı hakemler, arkadaşlarının ölümden döndüğü kazadan Federasyon ve bölgedeki hakem kurulunu sorumlu tutarken, \"Hakemler kazada ölse, sorumlusu kim olacaktı? Bu hakemlerin ailelerine kim hesap verecekti? Kötü hava koşullarını ve bu kadar uzun yola yönetmelikte uçak ile gidilmesi maddesi olmasına rağmen hakemler neden karayolu ile gönderiliyor? Kaza geçirip ölümden dönen hakemlere nasıl maç yönettiriliyor? Şanlıurfa bölgesinde aynı klasmandaki hakemleri Karadeniz bölgesine uçak ile gönderilirken, Diyarbakırlı hakemler neden ısrar ile karayolu ile gönderilmiştir? Bunun hesabının verilmesi gerekir\" diye konuştu.

Yetkililer ise bölgesel maçlarda görev alan hakemlerin uçak tahsis edilmesi ile ilgili Federasyon yönetimin aldığı bir karar olduğunu ve bu kararda belirli mesafelerin söz konusu olduğunu belirti. Yetkililer, kaza yapan arkadaşlarının kazadan yara almadan kurtulmalarının kendileri için bir teselli olduğunu ve kazadan sonra maç yönetme kararını da sağlık durumları iyi olması nedeniyle kendileri tarafından karar verildiğini söylemekle yetindi.

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