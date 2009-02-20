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Spor

Hakemler ölümden döndü

Süper Lig hakemleri Kuddusi Müftüoğlu ve Kamil Abitoğlu ölümden döndü.

20 Şubat 2009 02:00

Süper Lig hakemleri Kuddusi Müftüoğlu ve Kamil Abitoğlu ölümden döndü.

Abitoğlu’nun kullandığı Kuddusi Müftüoğlu’na ait 07 NDD 01 plakalı otomobil, Antalya’nın Serik ilçesi Belek kavşağı yakınlarında, aşırı yağışlardan oluşan su birikintisine girerek kayma sonucunda yoldan çıkarak takla attı.

Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki hakemin de hayati bir tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Başhekim ve Beyin Cerrahi Uzmanı Ramazan Uyar, “Müftüoğlu ve Abitoğlu, araç içi kazadan hastanemize geldiler. Her iki hakemimize de acil serviste hemen müdahale edildi.
Abitoğlu’nun kafasındaki saçlı deride kesik vardı. Başına 5 dikiş atıldı. Başka herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadı. Müftüoğlu ise bir kafa travması geçirmiş. Tomografisi çekildi. O da yoğun bakım ünitesinde müşahade altında tutuluyor. Kendisinde olay anıyla ilgili hafıza kaybı mevcut ve kusmaları var. Tomografinin ardından bir nöbet geçirdi ve bu yüzden gözetim altında tutuyoruz. Her iki hakemimizin de hayati tehlikesi bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

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