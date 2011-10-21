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Spor

Hakemler mercek altında İSTANBUL (A.A) 

21 Ekim 2011 18:44

-Hakemler mercek altında İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - UEFA Hakem Konvansiyonu Türkiye Sorumlusu ve UEFA Mentörü Jorn West Larsen, bu hafta sonu oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarını seyretmek üzere Türkiye'ye geldi.  Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) alınan bilgiye göre, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) daveti üzerine 3 günlük ziyaret için gelen Larsen'in, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile üst klasman yardımcı hakemlerin seminer programına ve mentör uygulamalarına yönelik görüşmelerde bulunacak. Yapılan açıklamada, Larsen'in ayrıca TFF Hakem Gelişim Müdürü Burçin Keskin ile beraber Bursaspor-Trabzonspor ve Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçlarını yerinde izledikten sonra maçta görevli hakemler ile maç sonu toplantıları gerçekleştireceği kaydedildi.

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