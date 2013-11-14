'Hakemler ile futbolcular el el, kol kola giriyor; utanmasalar dans edecekler'

Eski hakem ve spor yazarı Erman Toroğlu, futbolcularla hakemlerin birbirleri ile yakın ilişki içinde olmalarını eleştirerek, "Hakemler, futbolcularla muhabbet ediyor, el ele, kol kola giriyor, kucaklaşıyor. Utanmasalar sahanın ortasında dans edecekler. Bir hakemle futbolcu bu kadar samimi olamaz, ikisinin de eli birbirinin omuzunda muhabbet ediyorlar. Bir de çay-kahve söyleyin bari. Bazıları da yerde oturan, yatan futbolcuya gidip elini uzatıyor, kaldırmak için. O senin işin değil ki kardeşim. Çağırırsın görevlileri bakarlar" dedi.

Erman Toroğlu'nun Fotomaç gazetesinde "Aysal Sisteme Uydu'' başlığı ile 14 Kasım 2013 tarihinde yayımlanan köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

Maçlardaki komik görüntüler

Bu yıl maçlarda çok komik görüntülere şahit oluyoruz. Hakemler, futbolcularla muhabbet ediyor, el ele, kol kola giriyor, kucaklaşıyor. Utanmasalar sahanın ortasında dans edecekler.

Bir hakemle futbolcu bu kadar samimi olamaz. İkisinin de eli birbirinin omuzunda muhabbet ediyorlar. Bir de çay-kahve söyleyin bari. Bazıları da yerde oturan, yatan futbolcuya gidip elini uzatıyor, kaldırmak için. O senin işin değil ki kardeşim. Çağırırsın görevlileri bakarlar.

Peki soruyorum bu hakem kardeşlerime; elini uzattığın futbolcunun birisi eline vurursa seni reddederse ne yapacaksın?

Sarı kart gösterecek misin?

Hayır... Sana soracaklar 'niye kart gösterdin' diye.

Sen de diyeceksin ki 'yerden kalkmasına yardım ettim.' Böyle bir şey hakem aleminde yok. Hem suçlusun hem güçlüsün olur...

Hem de kamuoyu önünde küçük düşersin. Eğer bu tarz devam ederseniz çok yakında bunu göreceğiz.