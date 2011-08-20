-Hakemler fiziksel testten geçti KAYSERİ (A.A) - 20.08.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Kayseri'de düzenlenen 10. Bölge Hakem Semineri kapsamında, ulusal ve bölgesel hakemler fiziksel testten geçti. Atatürk Spor Kompleksi atletizm pistinde yapılan teste, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Aksaray ve Sivas'ta görev yapan 2'si kadın 62 ulusal ve bölgesel hakem ile ulusal ve bölgesel hakem yardımcısı katılıyor. Merkez Hakem Kurulu Bölge Sorumlusu Galip Bitigen, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, hakemlerin 6 defa 40 metre, 20 defa da 150 metre koşacaklarını belirterek, ''40 metreyi 6 saniyede, 150 metreyi de 30 saniyede koşmaları gerekiyor. Bu mesafelerin herhangi birini belirtilen sürede geçemezlerse başarısız kabul edilecekler ve bir sonraki teste kadar görev alamayacaklar'' dedi. Testlerin tamamen elektronik ortamda yapıldığını vurgulayan Bitigen, koşu derecesinin de kronometrede herkes tarafından görüldüğünü kaydetti. Hakem ve gözlemciler için öğleden sonra da Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde eğitim semineri düzenleneceğini ifade eden Bitigen, ''Hem testler hem de seminer, uluslararası standartlarda yapılıyor. Tabi bunun için saha ve zemin şartlarının da uluslararası standartlara uygun olması gerekiyor. İçinde bulunduğumuz atletizm pisti gibi bir çok uluslararası standartlardaki tesisi Kayseri'ye kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Bu test ve seminerler için yıllarca Ankara'ya gitmek zorunda kalan hakemlerimiz artık Kayseri de bu imkana kavuştu'' diye konuştu.