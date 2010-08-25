T24 LogoT24 Logo
Spor

HAKEMLER AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A)

25 Ağustos 2010 19:28

-HAKEMLER AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 3. haftada görevli hakemler şunlar: 27 Ağustos Cuma: 20.00 Ankaragücü-Kayserispor: Süleyman Abay 21.00 Gaziantepspor-Konyaspor: Barış Şimşek 28 Ağustos Cumartesi: 20.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım 21.00 Sivasspor-Bursaspor: Cüneyt Çakır 22.00 Bucaspor-Gençlerbirliği: Aytekin Durmaz 29 Ağustos Pazar: 20.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: Tolga Özkalfa 20.00 Fenerbahçe-Manisaspor: Halis Özkahya 22.00 Eskişehirspor-Galatasaray: Kuddusi Müftüoğlu 30 Ağustos Pazartesi:  21.00 Medical Park Antalyaspor-Trabzonspor: Hüseyin Göçek

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24