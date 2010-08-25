-HAKEMLER AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 3. haftada görevli hakemler şunlar: 27 Ağustos Cuma: 20.00 Ankaragücü-Kayserispor: Süleyman Abay 21.00 Gaziantepspor-Konyaspor: Barış Şimşek 28 Ağustos Cumartesi: 20.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım 21.00 Sivasspor-Bursaspor: Cüneyt Çakır 22.00 Bucaspor-Gençlerbirliği: Aytekin Durmaz 29 Ağustos Pazar: 20.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: Tolga Özkalfa 20.00 Fenerbahçe-Manisaspor: Halis Özkahya 22.00 Eskişehirspor-Galatasaray: Kuddusi Müftüoğlu 30 Ağustos Pazartesi: 21.00 Medical Park Antalyaspor-Trabzonspor: Hüseyin Göçek