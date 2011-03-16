-HAKEMLER AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 26. haftada yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 26. haftada görev yapacak hakemler şunlar: 18 Mart Cuma: 21.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus 19 Mart Cumartesi: 14.00 Kasımpaşa-Manisaspor: Mustafa Kamil Abitoğlu 15.00 Gaziantepspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Bünyamin Gezer 16.00 Konyaspor-Medical Park Antalyaspor: Abdullah Yılmaz 19.00 Beşiktaş-Kayserispor: Halis Özkahya 20 Mart Pazar: 14.00 Eskişehirspor-Kardemir Karabükspor: Serkan Çınar 17.00 Bucaspor-Sivasspor: Kuddusi Müftüoğlu 19.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Bülent Yıldırım 21 Mart Pazartesi: 20.00 Bursaspor-Ankaragücü: Süleyman Abay