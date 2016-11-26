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Spor

Hakemle çarpıştı, kırmızı kartı yedi!

Penaltı pozisyonundan sonra hakeme koşan Muammer Yıldırım, Ümit Öztürk'e çarpınca oyun dışı kaldı

26 Kasım 2016 14:58

Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Alanyaspor, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederken, mücadeleye konuk ekibin kalecisi Muammer Yıldırım'ın gördüğü kırmızı kart damga vurdu.

Alanyaspor'un 1-0 önde olduğu dakikalarda kazandığı penaltı pozisyonunun ardından Kayserispor kalecisi Muammer Yıldırım adeta çılgına döndü.

26 yaşındaki futbolcu, penaltı kararının ardından kalesinden çıkarak hakem Ümit Öztürk'e koştu.

Başarılı kaleci hızını alamayınca hakem Öztürk'e çarptı. Bu çarpışmanın ardından Muammer Yıldırım kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Muammer YıldırımAlanyasporKayserisporÜmit Öztürk

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