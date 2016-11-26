Hakemle çarpıştı, kırmızı kartı yedi!

Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Alanyaspor, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederken, mücadeleye konuk ekibin kalecisi Muammer Yıldırım'ın gördüğü kırmızı kart damga vurdu.
Alanyaspor'un 1-0 önde olduğu dakikalarda kazandığı penaltı pozisyonunun ardından Kayserispor kalecisi Muammer Yıldırım adeta çılgına döndü.
26 yaşındaki futbolcu, penaltı kararının ardından kalesinden çıkarak hakem Ümit Öztürk'e koştu.
Başarılı kaleci hızını alamayınca hakem Öztürk'e çarptı. Bu çarpışmanın ardından Muammer Yıldırım kırmızı kartla oyun dışında kaldı.