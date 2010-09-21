-HAKEMİN KAFASINA YABANCI CİSİM GELDİ GAZİANTEP (A.A) - 20.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'deki Gaziantepspor-Bursaspor karşılaşmasının ikinci yarısında tribünden atılan yabancı bir cismin yardımcı hakemin kafasına isabet etmesi ve yaralanması üzerine hakem Deniz Çoban karşılaşmayı tatil etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında 56. dakikada Bursaspor, Ömer Erdoğan'ın kafayla attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından tribünlerden protestolar yükselirken sahaya yabancı cisimler atılmaya başladı. 62. dakikada yabancı cisimlerden birinin yardımcı hakemlerden Muharrem Yılmaz'ın kafasına isabet etmesi ve yaralaması üzerine maçı durduran hakem Deniz Çoban, maçı durdurdu ve orta sahaya geldi. TFF temsilcisi ile görüşen hakem Deniz Çoban bir süre bekledikten sonra soyunma odasına gitti. Bu sırada yine hakemlere yabancı cisim atılmaya devam edildiği görüldü. Daha sonra stat ses sisteminden yapılan açıklamada, maçın tatil edildiği duyuruldu.