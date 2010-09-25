T24 LogoT24 Logo
Spor

Hakemin kafasına baston fırlatıldı

Gençlerbirliği-Ankaragücü maçının bitiminde soyunma odasına giden hakem Süleyman Abay'a fırlatılan baston hakemin başına ve omzuna isabet etti.

25 Eylül 2010 03:00

T24- Gençlerbirliği-Ankaragücü maçının bitiminde soyunma odasına giden hakem Süleyman Abay'a fırlatılan baston hakemin başına ve omzuna isabet etti.


Gaziantep'te geçen hafta oynanan olaylı maçtan sonra Spor Toto Süper Lig'de bir olaylı karşılaşma da Ankara'da yaşandı.


DHA'nın haberine göre, Gençlerbirliği-Ankaragücü maçının bitiminde soyunma odasına giden hakem Süleyman Abay'a baston atıldı.


Ankaragüçlü taraftarların bulunduğu VIP tribününden fırlatılan bir bastonun hakemin başına ve omuzuna isabet ettiği öğrenildi.


Abay'a buz tedavisi uygulandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayın gözlemci raporunda da yer alacağı öğrenildi.


Öte yandan karşılaşmanın 18. dakikasında ciddi bir sakatlık geçiren Gençlerbirliği kalecisi Serdar Kulbilge hastaneye kaldırıldı. Deneyimli kalecinin burnunun kırıldığı, alnı ve şakağında açılma olduğu belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24