Hakemin kafasına baston fırlatıldı

T24- Gençlerbirliği-Ankaragücü maçının bitiminde soyunma odasına giden hakem Süleyman Abay'a fırlatılan baston hakemin başına ve omzuna isabet etti.





Gaziantep'te geçen hafta oynanan olaylı maçtan sonra Spor Toto Süper Lig'de bir olaylı karşılaşma da Ankara'da yaşandı.



DHA'nın haberine göre, Gençlerbirliği-Ankaragücü maçının bitiminde soyunma odasına giden hakem Süleyman Abay'a baston atıldı.



Ankaragüçlü taraftarların bulunduğu VIP tribününden fırlatılan bir bastonun hakemin başına ve omuzuna isabet ettiği öğrenildi.



Abay'a buz tedavisi uygulandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayın gözlemci raporunda da yer alacağı öğrenildi.



Öte yandan karşılaşmanın 18. dakikasında ciddi bir sakatlık geçiren Gençlerbirliği kalecisi Serdar Kulbilge hastaneye kaldırıldı. Deneyimli kalecinin burnunun kırıldığı, alnı ve şakağında açılma olduğu belirtiliyor.



