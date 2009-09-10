Hakemi soyan hırsız maçı durdurdu

İspanya 3. Ligi’nde hakem Soria, stat hoparlöründen otomobiline hırsız girdiğini öğrenince maçı yarıda kesip arabasıyla ilgilenmeye gitti.





İspanya 3. Ligi’nde, futbol sahalarında eşine ender rastlanacak bir olay görüldü.

Murcianos del Jumilla ile Puente Tocinos arasında geçen pazar günü oynanan karşılaşmayı yöneten hakem Madrigal Soria, maçın 63. dakikasında karşılaşmayı bıraktı. Stat megafonundan rengi ve plakası söylenen bir araca hırsızlık girişiminin anonsu yapıldı. Bir anda maçı durduran hakem Soria, futbolculara ve yan hakemine işaretle, “Bu araç benim, bu araç benim” diye bağırdı ve kenara kadar koştu.



Karşılaşmayı unutan ve aracının peşine düşen Madrigal Soria, saha kenarındaki görevlilerden konuyla ilgili bilgi aldı. Bunun ardından emniyet güçleriyle birlikte stat dışına çıkan İspanyol hakem, aracının çalınmasını son anda önledi. Hırsızların kaçmasının ardından otomobilini polislere teslim eden Madrigal Soria, stada döndü, yardımcısından kaç dakika ara verdiklerini öğrendi ve maçı kaldığı yerden devam ettirdi.