Hakemi övdüğü için uyarı aldı

Manchester City Teknik Direktorü Pep Guardiola'ya, Manchester derbisi öncesi hakem Anthony Taylor'ı övdüğü için İngiltere Futbol Federasyonu tarafından uyarı verildi.

İngiltere Futbol Federasyonu kuralları, menajerlerin, maçlardan önce hakemler hakkında konuşmasını kesin şekilde yasaklıyor. Federasyon bu nedenle, bir daha hakem hakkında olumlu ya da olumsuz bir yorum yapmaması için Guardiola'yı uyardı.

Manchester City taraftarı, derbiyi yönetecek olan Taylor'ın Manchester United stadının olduğu semtte oturmasını eleştirmiş, Guardiola hakemin tarafsız davranacağından emin olduğunu belirtmişti. Karşılaşmayı City 3-1 kazandı.