'Hakemi biliyorduk'

Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, başkan Cemal Aydın'ın Futbol Federasyonu tarafından PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Ankaragücü-Fenerbahçe maçının hakeminin isminin resmi olarak açıklanmasından çok önce telaffuz edildiği ve bundan dolayı duyulan rahatsızlığın Futbol Federasyonu'na iletildiği belirtildi.Başkan Cemal Aydın'ın, maçın hakemi olarak belirlenen Halis Özkahya'yı arayarak, maçın hakeminin resmi olarak açıklanmasından çok önce isminin kimi kesimler tarafından telaffuz edilmesinin doğru bulunmadığı belirtilen açıklamada, şahsıyla ilgili hiçbir endişenin duyulmadığı, kulüp olarak Türk hakemlerine güvenin tam olduğunun kendisine ifade edildiği belirtildi.Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:''Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamayla kulüp başkanımız Cemal Aydın'ın, 22.11.2008 tarihinde oynanacak Ankaragücü-Fenerbahçe maçının hakemi Halis Özkahya ile görüştüğünden bahisle PFDK'ya sevkedildiği anlaşılmıştır. Sevkin gerekçesi olarak da kulüp başkanımızın yönetici duyarlılığı ve sorumluluğuna yakışmadığı gösterilmektedir.17.11.2008 tarihinde kulübümüzün aldığı duyuma göre 22.11.2008 tarihinde oynanacak Ankaragücü-Fenerbahçe maçının hakeminin Halis Özkahya olacağı ve bunun da Fenerbahçe Kulübü tarafından talep edildiği öğrenilmiştir. Bunun üzerine kulübümüz icra kurulunca yapılan değerlendirmede alınan bu duyumun sorumluluğumuz gereği Futbol Federasyonu yetkililerine iletilmesine karar verilmiş, 18.11.2008 tarihinde alınan duyum ve endişelerimiz federasyon başkanvekiline iletilmiştir. Kaygılarımız sebebiyle Futbol Federasyonu ile görüşmelerimiz 19.11.2008 tarihinde de devam etmiştir. Hafta sonu oynanacak maçların hakemlerinin açıklanması üzerine kulübümüze ulaşan duyum doğru çıkmış ve Halis Özkahya maçın hakemi olarak atanmıştır. Maçın hakeminin atamasının üzerine de durum tekrar Futbol Federasyonu yetkilerine bildirilmiştir. Hakemler açıklandıktan sonra tekrar toplanan icra kurulumuzda başkanımız tarafından maçın hakemi aranarak, hakemin resmi olarak açıklanmasından çok önce isminin bazı kesimler tarafından telaffuz edilmesinin doğrul bulunmadığı, şahsıyla ilgili hiçbir endişenin taşınılmadığı kulüp olarak Türk hakemlerine güvenin tam olduğu ifade edilmiştir.Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, yukarıda anlatılan gelişmelerden hiç bahsedilmeyerek sadece kulüp başkanımızın maçın hakemini araması şeklinde kamuoyunu yanıltıcı ifadeler de kullanılmıştır. Bir bardak suda fırtına koparan ve kendilerini tek kulüp, tek başkan ve tek camia zannedenler bir gün Türk futboluna en büyük zararı verenlerin kendileri olduğunu da açıkça görecekleridir. Kulüp başkanımız disiplin kuruluna sevkedilirken, nezaketen kendisine bilgi verilmesi teamül ve doğru olanıdır. Bir kulüp başkanının son derece önemli olan bir konuyu ilgililere daha önceden iletmiş ve önleminin alınmasını talep etmiş olmasının karşısında kimlerin yönetici sorumluğu ve duyarlılığına yakışmayan davranışlarda bulunduğunun takdiri kamuoyunundur.Aynı takımın maçlarında meydana gelen ve bir önceki hafta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yapmış olduğu açıklamalara suskun kalanların, konuları araştırmak yerine başkanımızın disiplin kuruluna sevkine seyirci kalmaları dikkat çekicidir. Ayrıca aynı konuyla ilgili olarak 2 hafta içinde ortaya çıkan gelişmelerin tesadüfi olduğuna camia olarak inanmadığımızın bilinmesine beyan ederiz.Ortaya çıkan durumu iyi değerlendirmek ve görevlileri tekrar gözden geçirmek yerine duyarlı bir davranış gösteren kulübümüzün başkanı ve dolaysıyla kulübümüzün cezalandırmak istenmesi olsa olsa basiretsiz yönetici profilinin bir tezahürüdür.Türkiye Kulüpler Birliği Başkanlığı sıfatını unutarak olayları değerlendirmeden yalnız Fenerbahçe Kulübü başkanı gibi hareket ederek cumartesi günü yapılacak Ankaragücü-Fenerbahçe maçında yaşanabilecek her türlü olumsuz durumdan kulüp başkanımızı sorumlu tutanların önce kendilerinin aynaya bakmasını tavsiye ederiz.''