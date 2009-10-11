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Spor

Hakemi aldatmaya 5 dakika oturma cezası

11 Ekim 2009 05:57

FIFA, futbolda yeni bir kuralı uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Hakemi aldatmaya yönelik her hareket, 5 dakika kenarda oturmakla cezalandırılacak.

FIFA, futbolda disiplin uygulamalarına yeni bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor. FIFA İcra Kurulu Üyesi ve Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu Başkanı Jack Warner, hakemi aldatamaya yönelik her hareketi 5 dakika ile cezalandırmayı düşündüklerini açıkladı. Warner, özellikle kendini ceza sahası içinde ve çevresinde yere attığı tespit edilen futbolcuların 5 dakika kenarda oturarak, cezalandırılacağını ifade etti. Futbolcunun kenarda oturduğu süre boyunca takımı 10 kişi mücadele edecek. Zaman dolduğunda futbolcu tekrar oyuna dahil olacak.


Ancak tecrübeli futbol adamı, bunun şu anda tasarı aşamasında olduğunu ve hayata geçirebilmek için üzerinde çalışmaları gerektiğini söyledi. Hakemi aldatmaya yönelik hareketler futbolda genelde sarı kartla cezalandırılıyor. Benzer bir uygulamanın bulunduğu rugby'de ise oyunculara 5 dakika cezası veriliyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Arsenalli Eduardo, Celtic maçında kendini yere atmış ve takımına penaltı kazandırmıştı. Ardından UEFA Hırvat futbolcuya verdiği 3 maçlık cezayı, itiraz üzerine kaldırmıştı.

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