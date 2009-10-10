Hakemi aldatana 5 dakika.

Hakemi aldatmaya yönelik her hareket, 5 dakika kenarda oturmakla cezalandırılacak.

FIFA, futbolda disiplin uygulamalarına yeni bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor. FIFA İcra Kurulu Üyesi ve Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu’na Başkanı Jack Warner, hakemi aldatmaya yönelik her hareketi 5 dakika ile cezalandırmayı düşündüklerini açıkladı. Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Warner, özellikle kendini ceza sahası içinde ve çevresinde yere attığı tespit edilen futbolcuların 5 dakika kenarda oturarak, cezalandırılacağını ifade etti. Futbolcunun kenarda oturduğu süre boyunca takımı 10 kişi mücadele edecek. Zaman dolduğunda futbolcu tekrar oyuna dahil olacak.

Şu anda tasarı aşamasında

Ancak tecrübeli futbol adamı, bunun şu anda tasarı aşamasında olduğunu ve hayata geçirebilmek için üzerinde çalışmaları gerektiğini söyledi. Hakemi aldatmaya yönelik hareketler futbolda genelde sarı kartla cezalandırılıyor. Benzer bir uygulamanın bulunduğu rugby’de ise oyunculara 5 dakika cezası veriliyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Arsenal’li Eduardo, Celtic maçında kendini yere atmış ve takımına penaltı kazandırmıştı. Ardından UEFA Hırvat futbolcuya verdiği 3 maçlık cezayı, itiraz üzerine kaldırmıştı.