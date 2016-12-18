Hakeme yumruk atan futbolcu gözaltına alındı

Hürriyet'te yer alan habere göre; hakemin futbolcudan şikayetçi olduğu, Mesut Palaz'ın ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.



Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İsmail Aydın, sporda şiddete karşı olduklarını belirterek, "Bu tür olayların yeşil sahalarda yaşanmasını tasvip etmiyoruz. Özellikle böyle hassas bir süreçte tüm futbolcuları, seyircilerimizi daha sağduyulu olmaya davet ediyoruz." dedi. Aydın, müsabakanın hakem ve gözlemci raporlarının tertip komitesi tarafından değerlendirileceğini ve kararın 27 Aralık Salı günü verileceğini sözlerine ekledi.