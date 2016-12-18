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Spor

Hakeme yumruk atan futbolcu gözaltına alındı

Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı: Tüm futbolcuları, seyircilerimizi daha sağduyulu olmaya davet ediyoruz

18 Aralık 2016 20:25

Manisa 1. Amatör Küme A Grubu'nda Murat Germenspor ile 1975 Maltaspor maçında Maltaspor'dan Mesut Palaz, hakem Mehmet Sami Gürmen'e yumruk attı. Tartışmaların artması üzerine çıkan olaylar polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Müsabaka, hakem tarafından tatil edildi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; hakemin futbolcudan şikayetçi olduğu, Mesut Palaz'ın ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi. 

Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İsmail Aydın, sporda şiddete karşı olduklarını belirterek, "Bu tür olayların yeşil sahalarda yaşanmasını tasvip etmiyoruz. Özellikle böyle hassas bir süreçte tüm futbolcuları, seyircilerimizi daha sağduyulu olmaya davet ediyoruz." dedi. Aydın, müsabakanın hakem ve gözlemci raporlarının tertip komitesi tarafından değerlendirileceğini ve kararın 27 Aralık Salı günü verileceğini sözlerine ekledi. 

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