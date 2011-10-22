-Hakeme tüküren futbolcuya 10 maç ceza KIRKLARELİ (A.A) - 22.10.2011 - Kırklareli 1. Amatör Futbol Ligi (A) Grubu takımlarından Lüleburgaz Özersporlu futbolcu Hasan Bursalı, İstasyonspor maçında hakeme tükürdüğü gerekçesiyle 10 resmi müsabakadan men cezası aldı. Lüleburgaz 75. Yıl Sahası'nda, 9 Ekim'de oynanan Özerspor-İstasyonspor maçında, rakip futbolcuya yumruk attığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Bursalı'ya, sahayı terk ettiği sırada maçın hakemi Özer Acun'a tükürdüğü iddiasıyla, Futbol İl Disiplin Kurulu tarafından 10 resmi müsabakadan men cezası verildi. Lüleburgaz Özerspor Kulübü Başkanı Bahattin Güçlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Ben Hasan'ın hakeme tükürdüğünü görmedim. Ortada bir eylem varsa, cezaya itirazımız yok. Öte yandan eğer başka maçlarda da böyle bir olay olur da bu şekilde ceza verilmezse, bunun altında başka bir şey ararız'' dedi. Hasan Bursalı'nın kendileri için önemli bir futbolcu olduğunu ifade eden Güçlü, ilk 11'de oynayan bir futbolcunun 10 maç ceza almasının kendileri için kötü bir durum olduğunu da kaydetti.