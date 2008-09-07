Hakeme tüküren futbolcuya 1 yıl men

Pekin 2008'de 13 Ağustos'ta yapılan Arjantin-Sırbistan maçında hakeme tüküren Sırp oyuncu Slobodan Rajkoviç'in, 12 ay boyunca uluslararası müsabakalardan men edildiği belirtildi.



FIFA'dan yapılan açıklamada, Pekin 2008'de 13 Ağustos'ta yapılan Arjantin-Sırbistan maçında hakeme tüküren Sırp oyuncu Slobodan Rajkoviç'in, 12 ay boyunca uluslararası müsabakalardan men edildiği belirtildi.



İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Rajkoviç'in cezasının, tüm milli maçları ve kulübüyle çıkacağı tüm uluslararası müsabakaları kapsadığı kaydedildi.



