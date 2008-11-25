Hakeme taraftar tacizi!

Sivasspor maçının hakemi Selçuk Dereli, Trabzonsporlu taraftarların sözlü ve fiili saldırısına uğradı. Güvenlik güçleri araya girdi, olayları yatıştırdı



Trabzon-Sivas maçının hakemi Selçuk Dereli ve yardımcıları, havaalanında bir grup Trabzonspor taraftarınca taciz edildi.



Olay, 35 dakika rötar yapan uçağın beklendiği sırada yaşandı. Üzerlerinde bordo-mavili forma bulunan bir grup, hakemlerin yanına gelerek, “Yaktın bizi”, “Penaltıyı vermedin, sen ne biçim hakemsin”, “Gidin Aziz Yıldırım’a hizmet edin” şeklinde sözlü sataşmalarla karşılaştı.



Hakem triosunun yanında bulunun gözlemci Yılnur Önen devreye girerek öfteli taraftarları yatıştırmak istedi. Grup hakemlerin yanından uzaklaştıktan sonra bir şahıs geri dönerek, “Onlar öncü kuvvetti. Şimdi de ben geldim. Ne biçim maç yönetiyorsunuz lan” deyince o ana kadar suskun kalan Dereli, “Doğru konuşun. Adam gibi tartışacağınız bir şey varsa konuşalım” karşılığını verdi.



Dereli’ye sataşan şahıs sesini yükseltince ortam bir anda gerildi. Diğer grupta olay yerine gelerek FIFA kokartlı hakemin üzerine yürüdü. Kısa süren itişmelerin ardından havalanında görevli iki polis memuru araya girerek hakemleri koruma altına aldı.

Olay çıkaranların, İstanbul’dan gelen Trabzonlular olduğu bildirildi.

