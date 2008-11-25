T24 LogoT24 Logo
Spor

Hakeme taraftar tacizi!

Sivasspor maçının hakemi Selçuk Dereli, Trabzonsporlu taraftarların sözlü ve fiili saldırısına uğradı.

25 Kasım 2008 02:00

Sivasspor maçının hakemi Selçuk Dereli, Trabzonsporlu taraftarların sözlü ve fiili saldırısına uğradı. Güvenlik güçleri araya girdi, olayları yatıştırdı

Trabzon-Sivas maçının hakemi Selçuk Dereli ve yardımcıları, havaalanında bir grup Trabzonspor taraftarınca taciz edildi.

Olay, 35 dakika rötar yapan uçağın beklendiği sırada yaşandı. Üzerlerinde bordo-mavili forma bulunan bir grup, hakemlerin yanına gelerek, “Yaktın bizi”, “Penaltıyı vermedin, sen ne biçim hakemsin”, “Gidin Aziz Yıldırım’a hizmet edin” şeklinde sözlü sataşmalarla karşılaştı.

Hakem triosunun yanında bulunun gözlemci Yılnur Önen devreye girerek öfteli taraftarları yatıştırmak istedi. Grup hakemlerin yanından uzaklaştıktan sonra bir şahıs geri dönerek, “Onlar öncü kuvvetti. Şimdi de ben geldim. Ne biçim maç yönetiyorsunuz lan” deyince o ana kadar suskun kalan Dereli, “Doğru konuşun. Adam gibi tartışacağınız bir şey varsa konuşalım” karşılığını verdi.

Dereli’ye sataşan şahıs sesini yükseltince ortam bir anda gerildi. Diğer grupta olay yerine gelerek FIFA kokartlı hakemin üzerine yürüdü. Kısa süren itişmelerin ardından havalanında görevli iki polis memuru araya girerek hakemleri koruma altına aldı.
Olay çıkaranların, İstanbul’dan gelen Trabzonlular olduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24