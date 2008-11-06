Hakeme sarı kart!..

Copa Sudamericana'da Estudiantes-Botafogo maçında ilginç bir olay yaşandı.
06 Kasım 2008 02:00
Copa Sudamericana'da Estudiantes-Botafogo maçında ilginç bir olay yaşandı. Hakemin gösterdiği sarı karta sinirlenince, kartı elinden alıp hakeme gösteren Botafogo'lu Luis, kırmızı kart görmekten kurtulamadı.
Güney Amerika'nın Libertadores'ten sonraki en önemli organizasyonu olarak kabul edilen Copa Sudamericana'da yarı finale Arjantin'in Estudiantes takımı yükseldi.
İlk maçta sahasında 2-0 yendiği Brezilyanın Botafogo takımı ile deplasmanda karşılaşan Arjantin temsilcisi 2-2'lik beraberlikle tur atlayan taraf oldu.
Ancak Botafogo-Estudiantes maçı, sonucundan çok karşılaşma içinde yaşanan bir olayla dünya futbol tarihine geçmeyi başardı.
Maçta takımının eşitlik sayısını atan Botafogo'lu futbolcu Luis, gol sonrası yaşanan tartışmada hakemin sarı kartına maruz kaldı. Gördüğü sarı karta çok sinirlenen Brezilyalı oyuncu, hakemin gösterdiği sarı kartı elinden alıp hakeme göstermeye başladı. Futbolcuların şaşkın bakışları arasında cereyan eden olayın ardından, karşılaşmanın hakemi Luis'e direkt kırmızı kart çıkararak saha dışına gönderdi.
69. dakikada yaşanan bu ilginç olayın ardından devam eden maçta başka gol olmadı ve 2-2'lik sonuç, Estudiantes'i Copa Sudamericana'da yarı finalist yaptı.
Diğer çeyrek final mücadelesinde de kazanan Arjantin temsilcisi oldu. İlk maçta Palmeiras deplasmanında elde ettiği 1-0'lık avantajı evinde 2-0'lık galibiyetle tura çeviren Argentinos Juniors, yarı finalde Estudiantes'in rakibi oldu.