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Spor

Hakeme saldıran 2 futbolcuya 35'er maç men cezası

SAMSUN, (DHA) SAMSUN Futbol İl Disiplin Kurulu, Süper Amatör Futbol Ligi'nin 2'nci haftasında oynanan Sporland ile Cedit Ilıcaspor maçında çıkan olaylarda hakemi darp ettiği iddia edilen Cedit Ilıcasporlu futbolcular Yusuf Doğan ve Murat Meral'e 35'er ma

03 Kasım 2017 20:16

SAMSUN, (DHA)

SAMSUN Futbol İl Disiplin Kurulu, Süper Amatör Futbol Ligi\'nin 2\'nci haftasında oynanan Sporland ile Cedit Ilıcaspor maçında çıkan olaylarda hakemi darp ettiği iddia edilen Cedit Ilıcasporlu futbolcular Yusuf Doğan ve Murat Meral\'e 35\'er maç men cezası verdi.

Samsun\'da Süper Amatör Futbol Ligi\'nin 2\'nci haftasında Sporland ile Cedit Ilıcaspor karşılaşmasının 75\'nci dakikasında Sporland\'ın 3-2 üstünlüğü devam ederken hakem Teksen Eker, Cedit Ilıcaspor\'dan Uğur Yılmaz\'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Bu dakikadan sonra kart gören Yusuf Doğan ve Murat Meral, hakem Teksen Eker ve yardımcısı Ahmetcan Akkoyun\'u darp etti. Karşılaşma ertelenirken hakemler futbolculardan şikayetçi oldu. Futbol İl Disiplin Kurulu yaptığı incelemede maçı Sporland lehine 3-0 hükmen tescil etti.
Hakem ve gözlemci raporlarını değerlendiren kurul, Yusuf Doğan ve Murat Meral\'e 35\'er maç karşılaşmalardan men cezası verdi. Müsabakada kırmızı kartla oyun dışında kalan Uğur Yılmaz ise 3 maç ceza aldı.

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