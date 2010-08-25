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HAKEME KÜFREDEN TARAFTARA PARA CEZASI HATAY (A.A)

25 Ağustos 2010 18:57

-HAKEME KÜFREDEN TARAFTARA PARA CEZASI HATAY (A.A) - 25.08.2010 - Hatay bölgesi futbol hakemlerinden Ali Sayın, görev yaptığı bir maçta, bir taraftarın kendisine küfrettiği gerekçesiyle başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. 6 Aralık 2009 tarihinde oynanan Hatay Süper Amatör Lig karşılaşmalarından İskenderun Asaşspor-Karayılan Belediyespor maçında yardımcı hakem olarak görev yapan Ali Sayın, maç sırasında taraftar A.T'nin kendisine küfür ve hakaret ettiğini belirterek konuyu yargıya taşıdı. İskenderun 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, davalı taraftarı TCK 125–1 Maddesi uyarınca 87 gün adli para cezası ile cezalandırdı. Verilen 87 gün için TCK 52. Maddesi gereğince sanığın maddi durumu göz önünde tutularak 1 gün karşılığı takdiren 20 TL ile çarpılmak suretiyle sanığın bin 740 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

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