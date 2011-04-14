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Spor

HAKEME KÜFREDEN KOBE BRYANT'A CEZA  LOS ANGELES (A.A)

14 Nisan 2011 14:32

-HAKEME KÜFREDEN KOBE BRYANT'A CEZA  LOS ANGELES (A.A) - 14.04.2011 - ABD Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu Kobe Bryant'a San Antonio maçında hakeme küfrettiği gerekçesiyle 100 bin dolar ceza verildi. NBA yönetimi, Lakers'ın önceki gün 102-93 kazandığı maçta kendisine teknik faul çalan hakeme küfreden Bryant'a 100 bin dolar ceza verildiğini açıkladı. NBA Başkanı David Stern, eşcinselleri rencide eden bir küfür ettiği belirtilen Bryant'ın, ''sözlerinin kabul edilemez olduğunu ve bu sözlere müsamaha gösterilemeyeceğini'' ifade etti. Bryant da yaptığı açıklamada, sıcak bir anda sinirle bu sözleri sarfettiğini belirterek, ''Bu sözler eşcinsel topluluklara karşı duygularımı yansıtmıyor ve herhangi birisini incitmek amacıyla söylenmemiştir'' dedi.

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