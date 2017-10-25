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Spor

Hakeme küfreden Caner Erkin özür diledi

"Kazanma hırsıyla da olsa verdiğim görüntünün her şeyden önce giydiğim formanın değerleriyle örtüşmediğini biliyorum"

25 Ekim 2017 13:32

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ın Başakşehir'i Vodafone Park'ta konuk ettiği maçın hakemi Mete Kalkavan'a küfreden ve PFDK'ya sevk edilen Caner Erkin, sosyal medya hesabı üzerinden özür diledi.

Görüntülerin kendisine yakışmadığını belirten milli futbolcu; açıklamasında, "Kazanma hırsıyla da olsa verdiğim görüntünün her şeyden önce giydiğim formanın değerleriyle örtüşmediğini biliyorum" ifadesine yer verdi.

Caner Erkin'in 'özür' açıklaması şöyle:

"Öncelikle beni ilk günden beri bağrına basan ve sahip çıkan Büyük Beşiktaş taraftan, hakem camiası ve tüm futbolseverlerden dün akşam maç esnasında yansıyan ve bana yakışmayan görüntümden dolayı tüm iyi niyetimle özür dilerim...

Saha içerisinde her zaman kazanma hırsı ve arzusuyla elimden geldiğince ter döktüğüm formanın hakkını verme  gayreti içerisinde oldum.

Kazanma hırsıyla da olsa verdiğim görüntünün her şeyden önce giydiğim formanın değerleriyle örtüşmediğini biliyorum. Bundan sonra yine aynı hırs ve arzuyla ama Beşiktaş duruşuna ve bana yakışan şekilde elimden gelenin  en iyisini yapmak için savaşacağımı tüm kamuoyunun bilmesini isterim.

Saygılarımla,

Caner Erkin"

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