Hakeme kırmızı kart gösteren Salih Dursun'a üç maçtan men ve para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) bugün görüştüğü dosyalardan biri de olaylı Galatasaray-Trabzonspor maçıydı. Karşılaşmada, hakeme kırmızı kart gösteren Trabzonsporlu oyuncu Salih Dursun'a "3 resmi müsabakadan men" cezası verildi. Dursun, 3 maç cezanın yanısıra, 13 bin lira da ceza ödeyecek.

Sol Haber Portalı'nın haberine göre, Disiplin Kurulu'nun bugün düzenlenen 62 sayılı toplantısında, Galatasaray-Trabzon maçına ilişkin aldığı kararlar şöyle:

"TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 21.02.2016 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

"Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ÖZER HURMACI'nın müsabakada ihraç olmasına rağmen müsabaka bitiminde röportaj vermesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

"Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu AYKUT DEMİR'in ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (Oyçokluğu) Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

"Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu LUIS PEDRO CAVANDA'nın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (Oyçokluğu)

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu SALİH DURSUN'un müsabaka hakeminin kişilik haklarına saldırıda bulunması nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (Oyçokluğu)

"Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi COŞKUN BÜLBÜL'ün akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

"Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi COŞKUN BÜLBÜL'ün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 25.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

"Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi ADEM KUDUBAN'ın akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

"Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi İSMAİL ŞAFAK'ın akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. başkanı MUHARREM USTA'nın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,karar verilmiştir."