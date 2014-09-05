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Spor

Hakeme kafa atan Türk futbolcuya 70 maç ceza

Bir sezon forma giyemeyecek olan futbolcunun kulübüyle yolları ayrıldı

05 Eylül 2014 14:56

Avusturya Bölgesel Futbol Ligi'nde oynanan maçta SK Rum'un Türk futbolcusu İsmail Gündüz hakeme kafa atmasının ardından 70 maç men cezasına çarptırıldı.

Radikal’de yer alan habere göre İsmail Gündüz’ün 70 maç ceza alması tarihe geçti.

Avusturya'da SPG ile SK Rum takımları, Bölgesel Lig mücadelesinde cumartesi günü karşı karşıya geldi. SK Rum'un Türk futbolcusu İsmail Gündüz, verdiği bir kararı beğenmediği hakeme kafa attı. Şaşkınlık yaratan olay sonrası lig kurulu, 26 yaşındaki savunma oyuncusuna 70 maç men cezası verdi.

Tiroler Tageszeitung’a konuşan İsmail Gündüz, kendisine karşı bir 'kampanya' düzenlendiğini iddia ederek, karara itiraz edeceğini söyledi.

SK Rum Sportif Direktörü Matthias Waldegger, "Oyuncumuz bu sene forma giyemeyecek. Bu nedenle kendisiyle yollarımızı ayıracağız" dedi.

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