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Hakeme 'eşcinsel' diyen polis amirine ceza

11 Nisan 2009 15:38

Kocaeli'de bir otelde maç izledikleri sırada, bir futbol hakemiyle tartışan ve "eşcinsel" diyerek yumruk atan, aynı zamanda eski futbol hakemi ve gözlemci olan polis merkezi amirinin 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, bir otelde maç izledikleri sırada önceden aralarında husumet bulunan Kocaeli Bölgesi İl Hakemi Oktay Özkan ile aynı zamanda gözlemcilik yapan eski hakem Adliye Polis Merkezi Amiri Timur Uzun arasında bir pozisyonun ardından tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayın ardından Özkan, Uzun'un kendisine yumruk attığını ileri sürüp Adli Tıp Kurumu Kocaeli Şube Müdürlüğünden rapor alarak Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu.

Şikayetinde, Uzun'un kendisine "Sen eşcinselsin, erkeklerle birlikte oluyorsun, elimizde kasetlerin var. Bunları kullanabilirim" dediğini, kendisinin ise "elinden geleni ardına koyma" diyerek karşılık verdiğini iddia eden Özkan, sandalyesinden kalkan Uzun'un kendisine yumruk attığını kaydetti.

Kocaeli 3. Sulh Ceza Mahkemesi ise Uzun'un 100 gün, 2 bin TL Adli Para Cezasıyla cezalandırılmasına, ancak önceden bir suça mahkum olmaması, şahsi durumu, kişiliği, duruşmadaki tutum ve davranışları göz önüne alınarak yeniden suç işlemeyeceği konusunda tam bir kanaate varılmış olması ve pişmanlık duyması dolayısıyla para cezası hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

Uzun'un Asliye Ceza Mahkemesine itiraz hakkı bulunduğu öğrenildi.

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