Hakeme çarptı, kırmızı kartı yedi!

Porto-Moreirense arasındaki Lig Kupası karşılaşmasında yeşil sahalarda ender görülen bir karar verildi.

Verdiği bir karar sonrası geri geri koşan hakem Luis Godinho, Portolu Danilo'ya çaptı. Danilo'nun kendisini ittiğini düşünen hakem, futbolcuya kırmızı kart vererek, saha dışına gönderdi.

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Danilo, "Pozisyonu en az 100 kere seyrettim, hakem böyle bir kararı hangi kritere göre verdi hala anlayabilmiş değilim. Futbolda bugüne kadar bir çok karar gördüm ama böylesine ilk defa rastlıyorum" dedi.

Öte yandan Moreirense'ye 1-0 mağlup olan Porto, kupadan elendi.