-HAKEM YILDIRIM: ERTELEME BİZİ ETKİLEMEZ İSTANBUL (A.A) - 26.07.2011 - FIFA kokartlı hakem Bülent Yıldırım, liglerin 9 Eylül'e ertelenmesinin kendilerini etkilemeyeceğini, çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Silivri Klassis Resort'de yapılan hakem seminerinin açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, FIFA hakemi olarak çalışmalara çok önceden başladıklarını, uluslararası arenada maçların gelmeye devam ettiğini bildirdi. Liglerin ertelenmesinin kendilerini nasıl etkileyeceği sorusuna Yıldırım, ''Zaten uluslararası kategoride bulunan FIFA hakemleri, çalışmalarını devam ettirmek zorunda. Bizim için lig zaten başladı. Uluslararası arenada müsabakalarımız geliyor, gelmeye de devam ediyor. Hem ön eleme maçlarımız oldu, hem Avrupa Şampiyonası elemelerinde müsabakalarımız olacak. Bizi etkileyen bir şey yok. Biz kendi işimize bakıyoruz. Aynı şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz'' diye konuştu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun açıkladığı, 2012 Avrupa Şampiyonası ve 2014 Dünya Kupası finallerinde en az bir hakemle yer alma hedefinin gerçekleşeceğine inandığını vurgulayan Bülent Yıldırım, şunları söyledi: ''Uzun bir zaman dilimi sonra Cüneyt Çakır'ın elit kategoriye yükselmesini, Türk hakemliği adına ciddi bir şans diye değerlendiriyorum. Kendisi elit kategoride bulunduğu için her zaman bu tarz müsabakalara ve büyük şampiyonalara adaydır. Onun arkasından gelen benim de içinde bulunduğumuz 3 arkadaşımız da şu anda Premier kategoride. Dolayısıyla gerek Şampiyonlar Ligi müsabakalarında gerekse UEFA Avrupa Ligi müsabakalarında görev almaya devam edeceğiz. UEFA ile ilişkilerin istikrarlı yürümesinden sonra bu başarının devam edeceğini düşünüyorum. Dolasıyla adayız, en az bir hakeminin Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda bulunacağına kalben inanıyorum.''