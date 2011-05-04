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Spor

HAKEM YILDIRIM, "TÖREN KOMUTANI" OLDU  SARUHANLI (A.A)

04 Mayıs 2011 18:53

-HAKEM YILDIRIM, "TÖREN KOMUTANI" OLDU  SARUHANLI (A.A) - 04.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de görev yapan FIFA kokartlı hakem Yunus Yıldırım, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yapılacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında ''Tören Komutanı'' olarak görev yapacak.  Alınan bilgiye göre, Saruhanlı Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak çalışan Yunus Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programında ''Tören Komutanı'' olarak görevlendirildi.  Yıldırım, verilen görev çerçevesinde Saruhanlı Şehir Stadı'nda devam eden bayram kutlama programı hazırlıklarını yönetiyor.

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