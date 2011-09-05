-Hakem maçın sonucuna etki etti PANEVEZYS (A.A) - 04.09.2011 - Litvanya'da yapılan 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde ilk tur A Grubu'nda yer alan Türkiye'nin, Polonya'ya 84-83 yenildiği maçın Rus hakemi Sergey Mikhaylov, çaldığı düdüklerle karşılaşmanın sonucuna etki etti. Özellikle maçın üçüncü periyodunun sonunda önce Oğuz Savaş'a sportmenlik dışı, ardından da başantrenör Orhun Ene'ye teknik faul çalan Rus hakem Mikhaylov'ün kararlarının ardından Polonya farkı kapatarak, öne geçti. Rus hakemin düdükleriyle 3. periyodun son 2 saniyesinde 7 sayılık farkı kapatan Polonya, son periyodun başında da iki faulü sayıya çevirerek, 63-62 öne geçti. Karşılaşmanın sonunda başantrenör Orhun Ene, basın toplantısında, Rus hakem ile Bulgar hakem Miroslav Tomov'un kararlarına tepki gösterdi. -Türkiye, 14 yıl sonra polonya'ya yenildi- Türkiye, bu yenilgiyle 14 yıl sonra rakibine mağlup oldu. Rakibine en son 1997 yılında 30. Avrupa Şampiyonası'nda 89-87'lik skorla yenilen milliler, bu maçtan sonra Polonya ile yaptığı 5 özel, 1 resmi olmak üzere toplam 6 maçtan galip ayrılmıştı.