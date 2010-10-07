-''HAKEM KARARLARI YÜZDE 96 DOĞRU'' DERDEPOORT (A.A) - 10.07.2010 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Hakem Komitesi Başkanı Jose-Marcia Garcia-Aranda, Dünya Kupası'nda görevli hakemlerin kararlarının yüzde 96 doğru olduğunu söyledi. Jose-Marcia Garcia-Aranda, yaptığı açıklamada, Dünya Kupası'ndaki 62 maçın hakem raporlarının, hakem komitesi üyelerince frikik, penaltı ve gol kararları açısından incelendiğini, kararların yüzde 96 doğru olduğunu belirtti. ''Dünyanın en iyi oyuncuları burada ve 15 penaltıdan sadece 9'u gol oldu. Bu da yüzde 60'a tekabül ediyor. Yüzde 96 ile kıyaslandığında, bu Dünya Kupası'nda hakemlerin daha iyi olduğunu düşünüyorum'' diyen Garcia-Aranda, kupada bugüne dek 62 maç oynandığını, bu kadar maçta hakemlerin hata yapmasının normal olduğunu ifade etti. Hakemlerin, bu Dünya Kupası'nda geçmişteki diğer kupalara oranla daha az kırmızı ve sarı kart gösterdiğini ve sakatlıkların azalmasının önemli olduğunu kaydeden Garcia-Aranda, ''Bu, hakemlerin oyunun kontrolünü ellerinde tuttuğunu ve oyuncuları koruduğunu gösteriyor'' dedi. Hakem görevlendirmeleri konusunda bir sürpriz yaşamadıklarını, bu konu üzerinde çok çalıştıklarını ve hakemlerin düzeylerini çok daha iyi bulduklarını ifade eden Garcia-Aranda, ''Bu hakemlerle yıllardır çalışıyoruz, onları yeni teknolojiyle ve video görüntülerini izleterek mümkün olduğunca iyi eğitiyoruz'' dedi. Garcia-Aranda, FIFA'nın, yapılan hataları gizlemeye çalışmadığını, hakem hatalarının dikkatle incelendiğini ifade ederek, hakemlerle günlük bilgilendirme konuşması yaptıklarını, bu konuşmaların onların bir sonraki maçlarında kendilerini geliştirmeleri için faydalı olduğunu kaydetti.