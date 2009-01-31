

Galatasaray teknik direktörü Michael Skibbe, Denizlispor galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.



Skibbe sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayhan'ı kırmızı kart görmeden oyundan almak istiyorduk ama hakem bir türlü oyuncu değişikliğimize izin vermedi. Oyun iki kez durdu ama hakem izin vermedi. Servet, Ayhan konusunda bizi uyardı ama Mehmet Güven de oyuna girmek için hazırlanıyordu zaten ama hakem bizden daha hızlı davrandı.



Mehmet Güven olsun Tobias Linderoth olsun alternatiflerimiz var, Ümit Karan'ın da cezası bitti bu nedenle Sivas deplasmanında bir sıkıntımız olmayacaktır. Her şeyden önce bu galibiyet bizim hakkımızdı. İleride üstümüzdeki takımlarla bağı koparmadığımız için çok mutluyum. Ligde önümüzdeki hafta sonu Kayserispor galibiyetini de elde ederek daha rahat olmak istiyoruz. Biz Sivasspor maçında aşırı motive değil, gerektiği kadar motive olmuştuk, oynayacağımız rövanş maçı için de Ayhan'ın son dakikada attığı golle şanslarımızı eşit tuttuk. Rövanş maçında da elimizden geleni yapıp turu geçmeye çalışacağız. Ayhan'ı galip geldiğimizden dolayı tebrik ettim, sarı kartları gerekli gördüğü için bir şey söyleyemem."

