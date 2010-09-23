Hakem eroin paketleriyle yakalandı

T24 - Dünya Kupası’nda Güney Kore maçında İtalya’yı yakan Moreno, Kennedy Havaalanı’nda gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü açıklandı.



Spor dünyasında yaşanan tatsız olaylara bir yenisi daha eklendi. 2002 Dünya Kupası’nda İtalya’nın Güney Kore’ye elendiği tartışmalı 2. tur maçını yöneten Ekvadorlu eski hakem Byron Moreno (41), ABD’nin New York kentinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.





Kontrolden kaçamadı



Federal soruşturmacıların açıklamasına göre, Kennedy Havaalanı’nda gözaltına alınan Moreno’nun vücuduna bantlanmış paketlerden 6 kilo eroin çıktı. Ekvador’dan New York’a gelen Moreno’nun rutin kontrolde gergin gözüktüğü, bir görevlinin Moreno’nun mide, sırt ve bacaklarında sert bir madde bulunduğunu fark ettiği belirtildi. Aramada Moreno’nun üzerinde vücuduna bantlanmış toplam 6 kilo eroin içeren 10 torba bulunduğu.ABD’li yetkililer ve İnterpol’ün soruşturmayı sürdürdüğü ifade edildi.





Buffon: O maçta da eroinliydi!



İtalyan milli kaleci Buffon, Moreno ile ilgili yorumunda, “Sanırım, 2002’de maçın oynandığı gün de eroin vardı. Ancak o gün eroini vücuduna bantlamayıp, kullanmıştı” diyerek olaya esprili bir şekilde yaklaştı.





20 maç ceza almıştı



Moreno, 2002’nin eylül ayında Ekvador Ligi’nde Quito-Barcelona maçının ardından 20 maç men cezası almıştı. Bu ceza Moreno’ya normalde 6 dakika uzaması gereken maça 12 dakika eklediği için verilmişti.





O maçta ne olmuştu



Güney Kore’nin 2-1 kazanarak yarı finale çıktığı maçın 4. dakikasında ev sahibi ekip lehine penaltı kararı veren Moreno, kaçan penaltı sonrası Vieri (18) ve Seol Ki Hyeon’un (88) golleriyle 1-1 tamamlanan maçın uzatma devrelerinde sahneye çıkmıştı! 103. dakikada İtalya’dan Totti’yi oyundan atan, 111’de Tomassi’nin golünü ofsayt gerekçesiyle geçerli saymayan Moreno, 115. dakikada Ahn Jung Hwan’ın golüyle 2-1 G.Kore’nin üstünlüğü ile sona eren maçtan sonra İtalyanların gazabına uğramıştı.







