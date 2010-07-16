-HAKEM DİNÇ'TEN MHK'Yİ PROTESTO ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Trabzon bölgesinden futbol hakemi Halil İbrahim Dinç, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından hakemlik görevine ''cinsel tercihi nedeniyle son verildiği'' iddiasıyla protestoda bulundu. Dinç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali Kongresi'nin yapıldığı Sheraton Oteli'nin önüne gelerek, ''Lütfen seyirci kalmayın. Ciğeri kediye teslim etmeyin'' yazılı bir pankart açtı. Dinç, daha sonra, ''Benim üzerimden cinsel ayrımcılık yapılıyor. TFF'nin MHK'yi derhal görevden alması gerekiyor. Şayet MHK ayrımcılığa devam ederse, 8. ayın 8'inde saat 8.00'de TFF önünde arkadaşlarımla protesto eylemi yapacağız'' diye konuştu. Halil İbrahim Dinç, MHK'nin kendisini görevden alma sebebi olarak da ''Bir süre önce askerlikten muaf olduğuma dair bir rapor almıştım. Bu raporu neden göstererek, 'Askerlik yapmayanlar hakemlik yapamaz' gerekçesiyle görevime son verdiler'' dedi. Hakem Dinç, daha sonra otelin güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.