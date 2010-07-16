T24 LogoT24 Logo
Spor

HAKEM DİNÇ'TEN MHK'Yİ PROTESTO ANKARA (A.A)

16 Temmuz 2010 14:15

-HAKEM DİNÇ'TEN MHK'Yİ PROTESTO ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Trabzon bölgesinden futbol hakemi Halil İbrahim Dinç, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından hakemlik görevine ''cinsel tercihi nedeniyle son verildiği'' iddiasıyla protestoda bulundu. Dinç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali Kongresi'nin yapıldığı Sheraton Oteli'nin önüne gelerek, ''Lütfen seyirci kalmayın. Ciğeri kediye teslim etmeyin'' yazılı bir pankart açtı. Dinç, daha sonra, ''Benim üzerimden cinsel ayrımcılık yapılıyor. TFF'nin MHK'yi derhal görevden alması gerekiyor. Şayet MHK ayrımcılığa devam ederse, 8. ayın 8'inde saat 8.00'de TFF önünde arkadaşlarımla protesto eylemi yapacağız'' diye konuştu. Halil İbrahim Dinç, MHK'nin kendisini görevden alma sebebi olarak da ''Bir süre önce askerlikten muaf olduğuma dair bir rapor almıştım. Bu raporu neden göstererek, 'Askerlik yapmayanlar hakemlik yapamaz' gerekçesiyle görevime son verdiler'' dedi. Hakem Dinç, daha sonra otelin güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24