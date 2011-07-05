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Hakem Cüneyt Çakır: Hakemliği bırakırım

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, bugün bazı yayın organlarında kendisiyle ilgili çıkan haberlerde yer...

05 Temmuz 2011 03:00

T24 - FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, bugün bazı yayın organlarında kendisiyle ilgili çıkan haberlerde yer alan iddiaların tamamının gerçek dışı olduğunu söyledi.



Cüneyt Çakır, yaptığı yazılı açıklamada, ''Emniyet yetkilileri tarafından  yürütülen şike soruşturması kapsamında, asılsız bir gazete haberiyle de olsa  adımın karışmasından derin üzüntü duydum'' dedi.

Haberde adı geçen 20 Şubat 2011 tarihli Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ne  öncesinde ne de sonrasında hiçbir kulüp mensubu ile sözlü ya da yazılı bir  görüşmesinin olmadığını kaydeden Çakır, şöyle devam etti: ''Olması da mümkün değildir. Maçla ilgili görüşmeme prensibim tüm kulüp  ve yöneticiler için geçerlidir. 15 yıldır sürdürdüğüm şerefli hakemlik yaşantımda  Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile her ikisi de hakem seminerinde olmak  üzere sadece 2 kere karşılaşmış, ilişkimiz merhabadan öteye gitmemiştir. İddia  olarak verilse de elit hakem kategorisine yükselerek Avrupa'nın en iyi 25 hakemi  arasında yer alma başarısı gösteren ve uluslararası alanda ülkemi temsil etmenin  gururunu yaşayan biri olarak, bu tip yayınlarla her ortamda mücadele etme hakkını  da kullanacağımı belirtmek isterim.''

Çakır, ''Bir FIFA hakemliği sorumluluğunda, yazıda olduğu iddia edilen  görüşme kayıtlarının ortaya çıkması halinde, hiçbir zaman benden dualarını  esirgemeyen Türk halkına, hakemliği bırakacağımın sözünü veriyorum. Kamuoyunun  gerçek dışı bu haberlere itibar etmemesini rica ediyorum'' diyerek sözlerini  tamamladı.


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