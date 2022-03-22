Hakem aynı futbolcuya 5 saniye içerisinde 3 kart gösterdi, saha karıştı

Spor Toto 1. Lig'de oynanan Adanaspor-Eyüpspor karşılaşmasında herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Maçın hakemi Reşat Onur Coşkunses, Youssef Ait Bennasser'a yanlışlıkla kırmızı kart gösterince saha karıştı.

Spor Toto 1. Lig 29. hafta karşılaşmasında Adanaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Maçın 87. dakikasında yaşanan bir pozisyonda, maçın hakemi Reşat Onur Çoşkunses’in Adanasporlu Youssef Ait Bennasser’e kırmızı kart göstermesi karşılaşmanın önüne geçti.

Mücadelenin 1-1 devam ettiği sırada Adanaspor ceza sahası içine doğru atılan pası Bennasser eliyle kesince maçın hakemi oyunu durdurdu. Pozisyonun öncesinde Bennasser’in Oğulcan Çağlayan’a faul yaptığını işaret eden hakem Reşat Onur Çoşkunses, Faslı futbolcuya üst üste iki sarı kart gösterip kırmızı kartla oyundan attı.

Kırmızı kartı iptal etti

Bir önceki pozisyonda Evren'in yaptığı faulü de Bennasser'in yaptığını zannederek futbolcuya bir sarı kart daha gösteren Coşkunses, 4. hakemin uyarısıyla 2. sarı kartı ve kırmızı kartı iptal etti.