Hakem Alper Ulusoy, Seri'nin pozisyonunda neden VAR'a gitmedi?

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Galatasaray karşısında penaltılarının verilmediğini belirterek, "Bana göre o bir penaltıydı. VAR’a niye gidilmiyor. Arkadaşlar görüşmüş, ≈. Uyarmadıkları için gitmedim, maçı bitirdim' diye bir yorumu var" dedi.