-HAKEM 16 KART ÇIKARDI İSTANBUL (A.A) - 16.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de gergin geçen Gaziantepspor-Fenerbahçe maçında hakem 15 sarı 1 de kırmızı kart çıkardı. Ligde 29. haftaya 66 puanlı lider Trabzonspor'un 2 puan gerisinde 2. sırada giren sarı-lacivertliler, Gaziantepspor karşısında aldıkları galibiyetle puanını 67'ye yükselterek, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bordo-mavili ekip 29. hafta mücadelesinde yarın Bursaspor ile karşılaşacak. -90+4'TE GELEN GOL- Fenerbahçe, Kadıköy'de gergin geçen ve büyük bir heyecana sahne olan maçta 90+4. dakikada Andre Santos'un ayağından bulduğu golle 3 puana ulaştı. İlk yarıda dengeli giden mücadelede özellikle ikinci yarıda rakibinin sahasında büyük baskı kuran sarı-lacivertliler 90 dakikalık bölüm içinde aradığı golü bulamazken, uzatma dakikalarında gülerek 3 puanı kurtardı. -GOLDEN SONRA SAHA KARIŞTI- Fenerbahçe'nin 90+4. dakikada bulduğu gol sonrası sarı-lacivertliler gol sevinci yaşarken, taraftarların Gaziantepspor yedek kulübesine müdahalesiyle saha bir anda karıştı. Güvenlik güçleri yaşanan olaya müdahale ederken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yöneticiler de sahaya girerek, olayların yatıştırılmasına çalıştı. Maçın sona ermesiyle birlikte iki takımın antrenörleri arasında da gerginlikler yaşandığı görüldü. -15 SARI, 1 KIRMIZI KART- Gergin geçen Fenerbahçe-Gaziantepspor mücadelesinde hakem Hüseyin Göçek 15 sarı kart, 1 kez de kırmızı kart gösterdi. Fenerbahçe'de Emre, Niang, Lugano ve Semih, Gaziantepspor'da da Dany, Popov, Hürriyet, Emre, Sosa, Wagner, Şenol, Zurita ve Elyasa sarı kart gören isimler oldu. Gaziantepsporlu Murat Ceylan ise iki kez gördüğü sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun alanının dışında kaldı. -NİANG CEZALI DURUMA DÜŞTÜ, SAKATLANDI- Karşılaşmanın 21. dakikasında Gaziantepspor ceza alanı içinde yerde kalan Niang, hakemi aldatmaya yönelik hareket nedeniyle gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ligde 3 sarı kartı bulunan Senegalli golcü futbolcunun, Gaziantepspor maçının ilk yarısında gördüğüyle kart sayısı 4 olurken, Niang Fenerbahçe'nin gelecek hafta deplasmanda Bucaspor ile yapacağı maçta cezalı duruma düştü. Maçın 33. dakikasında Gaziantepsporlu futbolcu Emre Güngör ile mücadelesinde sakatlık geçiren Niang sedye ile saha dışına çıkarılırken, bu futbolcunun yerine Semih oyuna dahil edildi. Bu arada Niang'ın pozisyonunda penaltı kararı vermeyen hakem Hüseyin Göçek'e tribünlerden büyük tepki gelirken, Fenerbahçeli taraftarlar Göçek'i uzun süre ıslıklayarak protesto etti. -ALEX VE HÜRRİYETİN BAŞI YARILDI- Maçın başlarında bir pozisyonda çarpışan Fenerbahçeli Alex ve Gaziantepsporlu Hürriyet başından yaralandı. Başı yarılan iki futbolcu da yapılan tedavilerin ardından başlarında sargıyla karşılaşmaya devam ettiler. -LUGANO FORMASINI ÇIKARDI- Maçın 43. dakikasında rakibinin yaptığı hareketle forması başının üzerine kadar sıyrılan Fenerbahçeli futbolcu Lugano, duruma sinirlenince formayı üzerinden çıkarıp yere bıraktı. İlginç bir görüntünün oluştuğu pozisyonda kullanılan kornerde topa vurmak için kale içine doğru koşan Lugano'nun, rakip oyuncu Emre Güngör'ün müdahalesiyle forması başının üzerine kadar sıyrıldı. Rakibinin bu hareketine sinirlenen Lugano da formasını çıkarıp yere bıraktı. Hakemden rakibine kart vermesini bekleyen Fenerbahçeli futbolcu daha sonra formasını giyerek maça devam etti. -HAKEMLER İLK YARIDA POLİS KALKANIYLA SOYUNMA ODASINA GİTTİ- Karşılaşmanın ilk yarısını bitimiyle bazı Fenerbahçeli futbolcular hakem Hüseyin Göçek'in yayına koşarak, ilk 45 dakika içindeki pozisyonlarla ilgili hakeme itirazlarda bulundular. Tribünlerin de büyük tepki gösterdiği hakemler çevik kuvvet ekiplerinin kalkanlarıyla korunarak soyunma odasına girdiler.